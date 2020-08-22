Acıpayam'da 5,5 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart 2019 yılında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart 2019 yılında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde eski toprak yapılarda yıkılma meydana gelirken, bazı yerlerde çatlaklar oluştu. AFAD ekipleri geçtiğimiz günlerde bölgede yapımı devam eden deprem evleri için incelemelerde bulundu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart 2019 yılında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından eski toprak yapılarda yıkılmalar yaşanırken, binalarda bazı yerlerde çatlaklar oluştu. Belli bir süre sonra Afet Bölgesi olarak ilan edilen Acıpayam ilçesinde depremden etkilenen vatandaşlar, konteynırda yaşamını idam ettirmeye çalıştı. Depremzedeler için yapılan deprem evlerinin inşaat çalışmaları başlaması güzel bir sevinç uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde çalışmalara devam edilen ve yapımına yeni başlanan evler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) Denizli ekibi bölgede incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Depremzedelerin kısa süre içerisinde tek tek evlerine kavuşacağı belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA