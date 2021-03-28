Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Denizli'nin Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Denizli'nin Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Hulusi Şevkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyi. Kıymetli hemşerilerim maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundayız. Bu salgının şakası yok." ifadelerine yer verdi.

Şevkan, ayrıca geçmiş olsun dileğinde bulunanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek