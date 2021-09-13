Acımasız sürücü çarptığı motosiklet sürücüsünü ölüme terk etti - Haberler
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Acımasız sürücü çarptığı motosiklet sürücüsünü ölüme terk etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Acımasız sürücü çarptığı motosiklet sürücüsünü ölüme terk etti

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çarptığı motosiklet sürücüsünün ağır yaralanmasına sebep olan kamyon sürücüsü, arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çarptığı motosiklet sürücüsünün ağır yaralanmasına sebep olan kamyon sürücüsü, arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı.

İddialara göre, Uzunköprü-Keşan karayolunda seyir halinde olan E.D. yönetimindeki 22 DP 438 plakalı motosiklete, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir kamyon çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet paramparça olurken, motosiklet sürücüsü D.P. ağır yaralandı. Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Emniyet güçleri, motosiklete çarpıp kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. - EDİRNE

Acımasız sürücü çarptığı motosiklet sürücüsünü ölüme terk etti

Acımasız sürücü çarptığı motosiklet sürücüsünü ölüme terk etti

Acımasız sürücü çarptığı motosiklet sürücüsünü ölüme terk etti

Acımasız sürücü çarptığı motosiklet sürücüsünü ölüme terk etti

Acımasız sürücü çarptığı motosiklet sürücüsünü ölüme terk etti

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Haber: Acımasız sürücü çarptığı motosiklet sürücüsünü ölüme terk etti - Haberler
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