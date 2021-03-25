Açılmayan yolda mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı
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Açılmayan yolda mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı

İhlas Haber Ajansı / MEHMET GÜLMEZ - Haberler | Yerel

Açılmayan yolda mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı Eskişehir'de kar yağışı nedeniyle açılmayan köy yolunda mahsur kalan aileyi jandarma ekipleri kurtardı.

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Açılmayan yolda mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kar yağışı nedeniyle açılmayan köy yolunda mahsur kalan aileyi jandarma ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Sivrihisar ilçesinin Kaymaz mahallesinden Beylikova'nın İkipınar Mahallesi'ne giden E.Ç. idaresindeki içinde eşi ve çocuğunun da olduğu araç yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Kapanan yolda ilerleyemeyen E.Ç., durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri aileye ulaşıp kurtardı

Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ailenin kaldığı ihbarını alması belirtilen alana hareket etti. Ekipler aileye ulaşarak başta küçük çocuk ile anne ve babasını bulundukları araç içinden kurtardı.

Ailenin aracı çekildi

Kapanan yolda kurtarılan aile ekipler tarafından evlerine ulaştırılırken, araçlar ise kara saplanan alandan çekildi.

Açılmayan yolda mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı
Açılmayan yolda mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı
Açılmayan yolda mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı
Açılmayan yolda mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET GÜLMEZ

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