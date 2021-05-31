Açılma müjdesini alan kafe ve lokanta işletmecileri hazırlıklara başladı

Açılma müjdesini alan kafe ve lokanta işletmecileri hazırlıklara başladı Kabine toplantısının ardından restoran, lokanta ve kafeterya gibi yeme içme yerlerinin müşteri kabul edeceğinin açıklanmasının ardından Batman'daki işletme sahipleri sabaha hazır olamak için kolları sıvadı.

Açılma müjdesini alan kafe ve lokanta işletmecileri hazırlıklara başladı

BATMAN - Kabine toplantısının ardından restoran, lokanta ve kafeterya gibi yeme içme yerlerinin müşteri kabul edeceğinin açıklanmasının ardından Batman'daki işletme sahipleri sabaha hazır olamak için kolları sıvadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında, korona virüsle mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kahvehane, kafe, çay bahçesi, lunapark gibi işletmelerin kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını duyan Batman'daki lokanta ve kafe işletmecileri sabaha hazır olmak için uzun süredir kapalı olan işletmelerinin kapılarını açarak hazırlıklara başladı.

Yapılan açıklamaya sevindiklerini belirten kafe işletmecisi Aydın Aksoy, "Bizim masa ve sandalyelerimiz toplu haldeydi. Bu açıklamalar ile birlikte bütün hazırlıklarımızı yaparak yarına hazır olmak istiyoruz. Müşterilerimiz yarın geldiğinde mağduriyet yaşanmasın diye çalışmalara başladık. Herşeyi için çok teşekkür ederiz" dedi.

Sason ilçesinde restoran işletmecisi ve kebap ustası olarak çalışan Mehmetcan Usta da "Uzun süredir bizim mekan kapalıyı. Gözlerimiz bu akşam yapılan açıklamasındaydı. Açıklamalarla birlikte hemen hazırlıklara başladık. Yarına tam hazırız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş