Açılışta yüzde 50 indirim

Aydın'da 1980 yılında kurulan, Türkiye'de de 83 mağazası bulunan Tuğba Kuruyemiş, Kadıköy'de 84. şubesini açtı. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği açılışta ürünlerde yüzde 50 indirim yapıldı.

Açtığı mağazalarıyla büyüyüp güçlenen güler yüzlü hizmeti ile dikkatleri üzerine çeken Tuğba Kuruyemiş 2019'a hızlı başladı. Açılışa Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Nur Tonkul, Bölge Müdürü İsa Soydabircan, Mağaza Müdürü Zülküf Çıbık ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdele kesimi ile gerçekleşen açılış sonrası vatandaşlara kuruyemiş ikram edildi. Mağaza açılışı dolayısıyla ürünlere yüzde 50 indirim yapıldı.

Mağaza açılışında konuşan İş Geliştirme ve Eğitim Sorumlusu Nevzat Atmaca, "Şuan 84. mağazamızı açıyoruz. Aydın'da çıktık bu yolculuğa ve bu yolculuğa çıkarken de her zaman en taze en kaliteli ürünleri müşterilerimize sunma gayreti içerisinde olduk. Dolayısıyla en doğal en taze ürünleri hazırlayarak kendi mağazalarımızda müşterilerimize sunmaktayız. Kadıköy'de 2. mağazamız burası. Bütün ürünlerimiz doğal. Müşterilerimiz tarafından çok beğeniliyor. Burada olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA