Açılışına saatler kalan Başakşehir Şehir Hastanesi böyle görüntülendi - Açılışına saatler kalan Başakşehir Şehir Hastanesi havadan görüntülendi Yarın gerçekleşecek açılış öncesi son hazırlıklar yapılıyor Başakşehir Şehir Hastanesi'nde açılışa saatler kala çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

- Açılışına saatler kalan Başakşehir Şehir Hastanesi havadan görüntülendi

Yarın gerçekleşecek açılış öncesi son hazırlıklar yapılıyor

İSTANBUL - Başakşehir Şehir Hastanesi'nde açılışa saatler kala çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Açılış için son hazırlıkların yapıldığı hastane havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, talimatıyla ilk etabının açılışı erkene çekilen Başakşehir Şehir Hastanesinin hizmete geçmesine saatler kala havadan görüntülendi.

Son çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün helikopterle havadan incelediği dev hastanede açılışa saatler kala hazırlıklar gerçekleşiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilen viyadük ve bağlantı yollarının inşaatında hummalı çalışmalar sürerken bağlantı yollarının tamamlanan kısımlarında da ekipler peyzaj çalışmaları yapıyor. İş makineleri, hafriyat kamyonları ve işçi hareketliliğinin yoğunlaştığı hastanenin inşaat sahası ile bağlantı yollarındaki çalışmalar ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde işçilerin ve iş makinelerin açılışı yapılacak A ve D bloklardaki son hazırlıkları tamamlamaya çalıştıkları görülüyor.

Kaynak: İHA