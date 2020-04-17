Açılışına günler kala Başakşehir Şehir Hastanesi havadan görüntülendi Ersan SAN / 20 Nisan'da hizmete açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nde hazırlıklar son aşamasına geldi.

Ersan SAN/ 20 Nisan'da hizmete açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nde hazırlıklar son aşamasına geldi. Yollarının da büyük ölçüde tamamlandığı hastanedeki son durum havadan görüntülendi.

2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi 20 Nisan'da hizmete açılacak. Hastanenin açılışına 3 gün kala çalışmalar da son aşamasına geldi. Hastanenin yol yapım çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Çok az bir alanın kaldığı yol yapım çalışmaları havadan da görüntülendi.

Kaynak: DHA