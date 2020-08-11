Açılışı yapılmayan parkı çöplüğe çevirdiler
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Açılışı yapılmayan parkı çöplüğe çevirdiler

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde belediyenin yaptığı ve daha hizmete açılmayan Sultan Alparslan Kültür evinin bahçesi kendini bilmez vatandaşlar tarafından çöplüğe çevrildi.

Açılışı yapılmayan parkı çöplüğe çevirdiler
11.08.2020 13:42 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:46

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde belediyenin yaptığı ve daha hizmete açılmayan Sultan Alparslan Kültür evinin bahçesi kendini bilmez vatandaşlar tarafından çöplüğe çevrildi. Başkan Hasan Avcı'da Sultan Alparslan Kültür evinin bahçesine atılan çöpler için vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Altıeylül Belediyesinin 2. Gündoğan Mahallesine yaptırdığı Sultan Alparslan Kültür evinin bahçesi kendini bilmez vatandaşlar tarafından çöp bahçesine döndürüldü. Durumu gören duyarlı vatandaşlar bu durum karşısında tepkilerini dile getirdiler. Sosyal medyadan yazan duyarlı bir vatandaş şu paylaşımı yaptı. "Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bu sabah karşılaştığım manzara beni çok üzdü. Belediyemiz 2. Gündoğan mahallemize bir kültür evi inşa etti. Sultan Alparslan Kültür Evi, pek yakında açılışı olacak. İçerisinde kafeterya, kütüphane, derslikler, Altıeylül Belediye Spor Kulübü antrenman salonu, bahçesinde spor aktivite sahası, çocuk oyun gurubu, fitnes aletleri, kamelyalar, yeşil alan ve 4-6 yaş Kur'an Kursu binası ile mahalleye değer katacak bir Kültür Evi.. Buraya kadar her şey tamam. Tamam olmayan ise sabah bahçeye geldiğimizde karşılaştığımız manzaralar. Bahçe düzenlemesinde kullanılan taşları cam kapıya mı atmamışlar, sulama sisteminin başlıkları mı kopartılmadı, çekirdek çerez kabukları mı yerlere atılmadı, çiğ köfte ayran paketleri mi bırakılmadı, bira şişeleri merdivenlere mi fırlatılıp kırılmadı, alkol şişeleri etrafa mı saçılmadı, kuytu köşlere idrar yapmışlar. Parkta 8 adet çöp kovası var üstelik. Ben artık saymak istemiyorum, siz anlayın dostlar. Biz bunlar yapılsın diye mahalleli olarak çok emek veriyoruz. Emekle, sevgiyle yapılan işlere sahip çıkalım, değer verelim. Söyleyeceklerim bu kadar" paylaşımı yaptı. Başkan Hasan Avcı'da Sultan Alparslan Kültür evinin bahçesine atılan çöpler için vatandaşları duyarlı olmaya çağırarak şu ifadeleri kullandı. " 2.Gündoğan mahallesinde yaşayan vatandaşlarımız için Sultan Alparslan Kültür evini hizmete sokmak için çalışıyoruz.Burada kafeterya, kütüphane, derslikler, Altıeylül Belediye Spor Kulübü antrenman salonu, bahçesinde spor aktivite sahası, çocuk oyun gurubu, fitnes aletleri, kamelyalar, yeşil alan ve 4-6 yaş Kur'an Kursu binası olacak. Kültür evimizin açılışı dahi yapılmadan bazı duyarsız kişilerin kültür evinin bahçesini akşamları veya gece geç saatlerde çöplük gibi kullandıkları ve çevreye zarar verdiklerine şahit oluyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam Sultan Alparslan Kültür evine sahip çıkmaları ve korumalarını istiyoruz" şeklinde ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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