AÇILIŞI YAPILACAK OLAN PANDEMİ HASTANELERİNE İLİŞKİN VİDEO PAYLAŞILDI İSTANBUL DHAKoronavirüs salgını için inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Yeşiköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci ile tamamlanmış halinin görüntüleri paylaşıldı.

İSTANBUL DHA Koronavirüs salgını için inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Yeşiköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci ile tamamlanmış halinin görüntüleri paylaşıldı. Kaynak: DHA