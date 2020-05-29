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AÇILIŞI YAPILACAK OLAN PANDEMİ HASTANELERİNE İLİŞKİN VİDEO PAYLAŞILDI

İSTANBUL DHAKoronavirüs salgını için inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Yeşiköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci ile tamamlanmış halinin görüntüleri paylaşıldı.

AÇILIŞI YAPILACAK OLAN PANDEMİ HASTANELERİNE İLİŞKİN VİDEO PAYLAŞILDI
29.05.2020 00:20 | Son Güncelleme: 29.05.2020 00:20

İSTANBUL DHA

Koronavirüs salgını için inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Yeşiköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci ile tamamlanmış halinin görüntüleri paylaşıldı.

Kaynak: DHA

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