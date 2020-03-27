Açılışı henüz yapılmayan Erzurum Şehir Hastanesi korona virüs için teyakkuzda
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Şehir Hastanesi, Türkiye, Erzurum

Açılışı henüz yapılmayan Erzurum Şehir Hastanesi korona virüs için teyakkuzda

Açılışı henüz yapılmayan Erzurum Şehir Hastanesi korona virüs için teyakkuzda Türkiye'nin ilk hilal teması barındıran şehir hastanesi hizmete başlayacağı günü bekliyor Yapımı tamamlanan ancak açılışı henüz yapılmayan, 400 bin metrekare kapalı alana sahip Erzurum Şehir Hastanesi bin 500 yatağı,...

27.03.2020 22:33 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:37
Açılışı henüz yapılmayan Erzurum Şehir Hastanesi korona virüs için teyakkuzda

Açılışı henüz yapılmayan Erzurum Şehir Hastanesi korona virüs için teyakkuzda

Türkiye'nin ilk hilal teması barındıran şehir hastanesi hizmete başlayacağı günü bekliyor

ERZURUM - Yapımı tamamlanan ancak açılışı henüz yapılmayan, 400 bin metrekare kapalı alana sahip Erzurum Şehir Hastanesi bin 500 yatağı, 270 yoğun bakım odası, 310 poliklinik ve 40 ameliyathanesiyle başta korona virüs olmak üzere her türlü salgınla mücadelede yeterli kapasitesiyle teyakkuz halinde bekliyor.

Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ülke genelinde tüm hastaneler teyakkuza geçerken, açılışı henüz yapılmayan Erzurum Şehir Hastanesi de tüm olanaklarıyla salgınla mücadeleye hazır.

2013 yılında dönemin Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ın projelendirmesiyle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yapımına başlanan Erzurum Şehir Hastanesinin yüzde 99'luk kısmı tamamlanmış durumda. 700 milyon liraya mal olan, bin 500 yataklı olarak inşa edilen şehir hastanesi tam donanımıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de ilk defa 4 bin 500 metrekare olan hilal formatındaki çatısı ise görenleri ihtişamıyla etkiliyor. Hilal şeklindeki çatı yağmur sularını da biriktirerek hastane önünde yer alan bahçenin sulama sistemine aktarıyor. Çatı 2 renk sistemi ile aydınlanıyor.

400 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede 925 hasta odası, 270 yoğun bakım odası, 310 poliklinik, 40 ameliyathane ve 3 bin 500 metre kare kapalı otopark yer alıyor. Hastane, üzerinde yer alan güneş panelleri ile de kendi elektriğini üretirken, en şiddetli depremlerde dahi ameliyat yapılabilecek sağlamlıkta inşa edildi.

Öte yandan, Erzurum Şehir Hastanesinin bünyesine kentte yer alan Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Palandöken Devlet Hastanesi ve Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi de katılacak.

Erzurum Valisi Okay Memiş hastanenin her türlü durum için hazır bekletildiğini ifade ederek, "Şehir hastanemiz bin 500 yataklı bir hastane ve Türkiye'nin en modern hastanelerden birisi durumunda. Hastanemiz daha açılmadı ama açılmaya hazır durumda. Şehir Hastanesi biraz izole bir hastane. Diğer hastalarla aynı çıkış ve girişi olmayacak şekilde. Gelen vatandaşlarımız buraya gelince rahat bir şekilde müşahede altına alınabilirler" şeklinde konuştu.

Açılışı henüz yapılmayan Erzurum Şehir Hastanesi korona virüs için teyakkuzda

Kaynak: İHA

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Açılışı henüz yapılmayan Erzurum Şehir Hastanesi korona virüs için teyakkuzda

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