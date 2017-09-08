Açılışı Başbakan Yıldırım Yaptı

İzmir'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin şehir içinde en büyük toplu taşıma aracı olan İZBAN'ın Selçuk hattının açılışını vatman koltuğuna oturarak yaptı. Bir dizi açılış, temel atma ve kurtuluş gününe katılmak üzere İzmir'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Banliyö Sistemi'nin (İZBAN) 26 kilometrelik Selçuk hattını hizmete açtı. Selçuk İstasyonu'ndan İZBAN'a binen Başbakan Yıldırım, vatman koltuğuna da oturdu. Başbakan Yıldırım, "Allah hayırlı uğurlu etsin. Selametle kazasız belasız yolculuk ayıpsın. Bu hizmetin kazandırılmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İzmirimize, hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.



Başbakan Yıldırım, ardından açılışını yapacağı Torbalı Devlet Hastanesi'ne geçti.



(Mihrap Düzöz - Halil Karahan - Abdülaziz Baydilli / İHA)