Açılışa kurbanlık koç getirdiler Kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın eden vatandaşlar, duygularını dile getirdi.

Kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın eden vatandaşlar, duygularını dile getirdi.

Tarihi ana tanıklık etmek isteyen 7'den 70'e birçok vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak ilk cuma namazı için belirlenen alanları doldurdu.

İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından açılış için gelen vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Camii'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti ve duygularını AA muhabirlerine anlattı.

Açılışa kurbanlık koç getirdiler

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış programına ailesi ile Yenibosna'dan gelen Adnan Bilkay, Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami olarak tekrar açılmasına çok sevindiklerini söyledi.

Yanlarında kurbanlık koç getirdiklerini dile getiren Bilkay, "Allah rızası için getirdik. Gönlümüzden koptu. Burada kesmek istiyoruz. Kesemezsek Yenibosna'da keseceğiz. Koçu kestikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Burada birilerini bulabilirsek dağıtacağız. Yoksa oturduğumuz yerde dağıtacağız." diye konuştu.

Adnan Bilkay ve kardeşi Seyfettin Bilkay, koçu kesecek kasap bulabilmek için Ayasofya Meydanı'ndan oradan ayrıldı.

Kaynak: AA