Açılışa "judo" kıyafetiyle katılan vali yardımcısı ilgi odağı oldu

28.09.2019 12:10

Edirne'de spor salonu açılışında törene judocuların giydiği kıyafetle katılan Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler ilgi odağı oldu.

Mimar Sinan Spor Salonu kompleksinde yapımı tamamlanan judo antrenman salonu açılışı için tören düzenlendi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, törende yaptığı konuşmada, judonun arkasında belli bir ruhu ve felsefeyi barındırdığını söyledi.

Sporun aynı zamanda ruhu da geliştirdiğini belirten Canalp, "Judo son derece barışçıl bir spordur. Sizin karşınızdaki insana zarar vermenizi değil, karşınızdaki insanın size zarar vermesini engellemeyi öğütleyen ve bütün felsefesini bunun üzerine inşa etmiş olan bir spordur." diye konuştu.

Her yaştan insanın judo yapabileceğini aktaran Canalp, salonu 27 günde tamamladıklarını kaydetti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da sporun bir yaşam biçimi olduğunu belirtti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Selim Ak, bakanlığın politikaları ve Edirne Valiliğinin himayelerinde spora hizmet için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini ifade etti.

Vali Canalp, konuşmaların ardından törene katılan Mülkiye Başmüfettişi ve Judo Antrenörü Yener Yüksel'e plaket sundu.

Törene, il müdürleri, judo antrenörleri, sporcular ve aileleri katıldı.

"Judoya geç başladım, çok üzgünüm"

Protokolde judo kıyafeti ile oturan Vali Yardımcısı Yusuf Güler ise törenin en ilgi çeken ismi oldu.

Vali Yardımcısı Yusuf Güler, gazetecilere çeşitli spor dallarında faaliyetler yaptığını belirtti.

Judo kıyafetinin ilgi çektiğini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Judoya geç başladım, çok üzgünüm. Judonun çok özel bir spor olduğunu gözlemliyorum. İnsanlığı doğruluğa, dürüstlüğe ve erdeme teşvik eden Japonya kökenli bir spor. Geç tanıştığım için kendime kızıyorum. İnşallah gidebileceğim yere kadar gideceğim. Judo insanları doğruluğa dürüstlüğe yöneltir. İnsanlara zarar veren bir spor değil. Masa tenisi, tenisle ilgileniyorum, ağırlık çalışıyorum. Hayatımın bundan sonraki dönemini daha sağlıklı yaşamak için bu tür sportif faaliyetler içerisindeyim.

Törene judo kıyafetiyle katılmak son anda aklıma geldi. Açıkçası ilk dersimi almadım judodan ama şu anda hocam belli hazır. En kısa sürede çalışmalara başlayacağım."

Törenin ardından judocular gösteri sundu.

Kaynak: AA