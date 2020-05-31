Açılışa hazır Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi için belgesel
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Açılışa hazır Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi için belgesel

Salgın ve afetlerde kullanılmak üzere yapımı tamamlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılacak.

Açılışa hazır Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi için belgesel
31.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:07

Salgın ve afetlerde kullanılmak üzere yapımı tamamlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılacak. Açılış öncesi hastanenin inşa sürecini gösteren bir belgesel paylaşıldı.

23 dönüm arazi üzerine kurulu ve 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, 59'u yoğun bakım olmak üzere 101 yatak ile hizmet verecek. Sultan II. Abdülhamid döneminde yapılan tarihi bina, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla restore edilerek hizmete hazır hale getirildi. Açılış öncesi hastanenin inşa sürecini gösteren bir belgesel paylaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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