Açılışa Damga Vuran Davet

Samsun Uluslararası Öğrenci Derneği yeni hizmet binasının açılışına, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) okuyan 3 bin 500 yabancı öğrencinin ailelerini Samsun'a davet etmesi damga vurdu.

Samsun Uluslararası Öğrenci Derneği Yeni Hizmet Binası Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda hizmete açıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen açılışta önemli konuşmalar gerçekleştirildi. 3 bin 500 yabancı öğrencisi bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki (OMÜ) misafir öğrenciler de açılışta hazır bulundu.

Vali Kaymak: "Türk-İslam medeniyeti, sömürgeci bir toplum değil, paylaşan bir medeniyettir"

Yabancı öğrencilerin şehirler için farklı bir kültürel özellik olduğunun altını çizen Samsun Valisi Osman Kaymak, "Derneğimiz hayırlı olsun. Yabancı öğrenciler şehrimize güzellik katıyorlar. Sizleri ülkemizde ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Türk-İslam medeniyeti, sömürgeci bir toplum değildir. Bizim tarihimize de bakarsanız biz paylaşma kültüründen geliyoruz. 'Komşusu açken tok yatan, bizden değildir' düşüncesini benimseyen bir toplumdan geliyoruz. Sizlerin varlığı bizlere değer katıyor. Samsun'un imkanlarından yararlanmanızı istiyoruz. Belediye Başkanımızın ailelerinizi davet etmesini ben de destekliyorum. Gidince anlatıyorsunuz ama aileleriniz de gelip buranın güzelliklerini görsünler. Birbirimizi tanıdıkça daha çok seveceğiz. Bu vesile ile derneğin kurulmasına sebep olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Yılmaz: "Ailelerinizi Samsun'a çağırın, bütün masrafları bizden"

Şehirlerin tanıtılması için yabancı öğrencilerin çok büyük bir imkan olduğunu vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "OMÜ'nün 3 bin 500'e yakın uluslararası öğrencisi bulunuyor. Samsun ölçekli bir şehirde 3 bin 500 yabancı öğrenci büyük bir potansiyel ve büyük bir şans demektir. Böyle bir şansı oluşturan herkese şükranlarımızı iletiyorum. Bir şehrin tanıtılması için bundan daha büyük bir şans olamaz. O bakımdan yabancı öğrencilerden istirhamım şu: 'Yabancı' kelimesini kaldırın. Sizler, yabancı filan değilsiniz. Siz, bu şehrin gerçek sahiplerisiniz. Samsun sokaklarında da görüyorsunuzdur. Sizi gören herkes kucaklamamak için kendini zor tutuyordur. Ben Samsun halkının psikolojisini çok iyi biliyorum. Onlar sizi 'baş tacı' olacak görüyorlardır. Size, Allah'ın misafiri gözüyle bakıyorlardır. Onun da ötesinde siz kendinizi bu şehrin gerçek sahipleri gibi görün. Hatta sizlere çağrıda bulunuyorum. Annelerinize ve babalarınıza, ailelerinize mektup yazın. Onları Samsun'a davet edin. Samsun Büyükşehir Belediyesinin misafiri olarak burada ne kadar kalmak istiyorlarsa biz o kadar ev sahipliği yapacağız. Belki ulaşım giderlerini onlar karşılamak zorunda kalabilirler. Samsun'u gezmek için gereken her şeyi, belediyeler olarak ev sahipliğinin en güzel örneği ile göstereceğiz. Başlarımızın tacı olduklarını ailelerinize iletin. Yaz sezonu başlıyor. Okullar da tatil olacak. Şimdi çağırın gelsinler. Burada oldukları sürece masraflarının tümü bize ait olacak. Hiçbir şekilde sıkıntı etmesinler" şeklinde konuştu.

Rektör Bilgiç: "Yabancı öğrenci sayısında Türkiye 2'ncisiyiz"

Yabancı öğrenci sayısında Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olduklarına dikkat çeken OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, "OMÜ, uluslararasılaşma bakımından Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birisidir. Bu yıl 2017 değerlendirmede OMÜ, eğitim ihracatında Türkiye'de ODTÜ'den sonra 2. sırada yer aldı. Ödülümüzü de aldık. 104 ülkeden 3 bin 500 yabancı öğrencimiz bulunuyor. Bu sene üniversitemize girmek isteyen yabancı öğrencilerin sayısı 5 bini geçti. Dünyada 28 bölgede sınav yapıyoruz. Müracaatlar 12 Mayıs'ta sonlanacak. Talep, her zaman artıyor. Bu sene yabancı öğrenci sayımız, 4 bin 500'e kadar yükselecek diye düşünüyorum. Türkiye'de uluslararası öğrenci oranı mevcut öğrenci sayısı içerisinde yüzde 1,5 civarında. Bizim üniversitemizde ise bu oran yüzde 6 seviyesinde. Biz uluslararası öğrencilerimizi çok değerli bir misafir olarak değerlendiriyoruz. Buralı olmak farklı bir şey ama Türk milleti, misafirlerine ayrı bir önem gösterir. Biz de uluslararası öğrencilerimize bu özende bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Samsun Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı ve OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, ise şunları söyledi: "Bu derneği kurduğumuzda, nasıl yapalım diye yola çıkmıştık. Bir yola çıktık. Herkes bize destek verdi. O günden bu güne geldik. Bugün ise büyük hizmetler veriyoruz. Uluslararası öğrenciler, ülkemize eğitim hicreti ettiler. Bu kardeşleri ağırlamamızda bizim hiçbir gelirimiz yok. Bizlere katkı veren herkese şükran duyuyoruz. Biz bir millet ve ümmetiz. Bu kardeşlerimizi burada ağırlayıp, gönüllü bir elçi olarak şehirlerine uğurlayacağız."

Açılışta ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, AK Parti İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Kredi ve Yurt Kurumu İl Müdürü İ. Hakkı Kasapoğlu da birer konuşma yaparak Samsun Uluslararası Öğrenci Derneği yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dilediler. - SAMSUN