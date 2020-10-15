AÇILIŞ HABERLERİ

Açılış - Bugün

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, ev ve bakım işleri de dahil edildiğinde, dünyadaki toplam çalışma saatinin üçte ikisinin kadınlara ait olduğunu belirterek, "Oysa dünya gelirinin sadece yüzde 10'u kadınların. Tabiri caizse, işi kadınlar yapıyor, geliri erkekler alıyor." ifadelerini kullandı. TİSK açıklamasına göre, konfederasyonunun ev sahipliğinde, kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin 'Birlikte Mümkün' diyerek "İşimizin Yarını" ana temasıyla bir araya geldiği Ortak Paylaşım Forumu başladı. Çalışma hayatının Davos'u olarak nitelendirilen Ortak Paylaşım Forumu'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay video mesajıyla katılırken, forumun açılış konuşmalarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol yaptı.