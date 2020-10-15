AÇILIŞ HABERLERİ

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Açılış Haberleri

Açılış haber, Açılış son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Açılış: YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü Atatürk Üniversitesi'ninAçılış - Bugün
YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü Atatürk Üniversitesi'nin
Açılış: ANKESOB Başkanı Yiğiner, Çubuk'ta iş yeri açılışına katıldıAçılış - Bugün
ANKESOB Başkanı Yiğiner, Çubuk'ta iş yeri açılışına katıldı
Açılış: Ankara'da bebek ve çocuk kütüphanesi açıldıAçılış - Bugün
Ankara'da bebek ve çocuk kütüphanesi açıldı
Açılış - Bugün
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yeni akademik yıl mesajı Açıklaması
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldık.
Açılış: Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Doğrudan milletimizin iradesiyle...Açılış - Bugün
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Doğrudan milletimizin iradesiyle...
Açılış: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletten alamadığı gücü başka yerlerden devşirmeye çalışanların...Açılış - Bugün
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletten alamadığı gücü başka yerlerden devşirmeye çalışanların...
Açılış: TVSEN Başkanı Kaya: 'Sorunların çözümünde en büyük görev bize düşecek'Açılış - Bugün
TVSEN Başkanı Kaya: "Sorunların çözümünde en büyük görev bize düşecek"
Açılış: İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendiAçılış - Bugün
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi
Açılış: Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(YÖK Anadolu Projesi) Bu programı bu akademik yılın ikinci döneminden...Açılış - Bugün
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(YÖK Anadolu Projesi) Bu programı bu akademik yılın ikinci döneminden...
Açılış: YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri sahiplerini bulduAçılış - Bugün
YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
ANKESOB Başkanı Yiğiner, Çubuk'ta iş yeri açılışına katıldı
Açılış: Uşak Üniversitesi Birinci Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı başladıAçılış - Bugün
Uşak Üniversitesi Birinci Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı başladı
Açılış: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üniversitelerimizi belirli alanlarda marka yapmaya yönelik çok sayıda...Açılış - Bugün
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimizi belirli alanlarda marka yapmaya yönelik çok sayıda...
Açılış: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (3)Açılış - Bugün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
Açılış: Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim, 2023 Haziran'da yapılacakAçılış - Bugün
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim, 2023 Haziran'da yapılacak
Açılış: Tiyum Center üçüncü şubesini hizmete açtıAçılış - Bugün
Tiyum Center üçüncü şubesini hizmete açtı
Açılış: Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerde yüz yüze eğitimi en kısa sürede başlatmayı hedefliyoruzAçılış - Bugün
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerde yüz yüze eğitimi en kısa sürede başlatmayı hedefliyoruz
Açılış: Son dakika haber: Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)Açılış - Bugün
Son dakika haber: Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
Açılış: 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni - YÖK Başkanı SaraçAçılış - Bugün
2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni - YÖK Başkanı Saraç
Açılış: YÖK Başkanı Saraç, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde konuştuAçılış - Bugün
YÖK Başkanı Saraç, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde konuştu
Açılış - Bugün
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol : " İşi kadınlar yapıyor, geliri erkekler alıyor"
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, ev ve bakım işleri de dahil edildiğinde, dünyadaki toplam çalışma saatinin üçte ikisinin kadınlara ait olduğunu belirterek, "Oysa dünya gelirinin sadece yüzde 10'u kadınların. Tabiri caizse, işi kadınlar yapıyor, geliri erkekler alıyor." ifadelerini kullandı. TİSK açıklamasına göre, konfederasyonunun ev sahipliğinde, kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin 'Birlikte Mümkün' diyerek "İşimizin Yarını" ana temasıyla bir araya geldiği Ortak Paylaşım Forumu başladı. Çalışma hayatının Davos'u olarak nitelendirilen Ortak Paylaşım Forumu'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay video mesajıyla katılırken, forumun açılış konuşmalarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol yaptı.
Açılış: BAKAN SELÇUK: SALGININ TEK POZİTİF YÖNÜ DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ HIZLANDIRMASI OLDUAçılış - Bugün
BAKAN SELÇUK: SALGININ TEK POZİTİF YÖNÜ DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ HIZLANDIRMASI OLDU
Açılış - Bugün
Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.207,00 lira oldu.
Açılış: Ardahan'da Coğrafi İşaret ÇalıştayıAçılış - Bugün
Ardahan'da Coğrafi İşaret Çalıştayı
Açılış - Bugün
Hayrat'ta yeni halk eğitim merkezinin açılışı yapıldı
Hayrat'ta yeni halk eğitim merkezinin açılışı gerçekleştirildi.
Açılış: Yeni fikirlere yön veren çevrimiçi etkinlik 18 Ekim'deAçılış - Bugün
Yeni fikirlere yön veren çevrimiçi etkinlik 18 Ekim'de
Açılış: Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu: 'Ermenistan'ın bu eylemleri savaş suçudur'Açılış - Bugün
Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu: "Ermenistan'ın bu eylemleri savaş suçudur"
Açılış - Bugün
BIST100 yüzde 0.14 düşüşle başladı, dolar 7.92 lirada
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.14 düşüşle 1,187.64 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.
Açılış: TÜSİAD Onursal Başkanı Muharrem Kayhan öğrencilerle bir araya geldiAçılış - Bugün
TÜSİAD Onursal Başkanı Muharrem Kayhan öğrencilerle bir araya geldi
Açılış: Serbest piyasada döviz fiyatlarıAçılış - Bugün
Serbest piyasada döviz fiyatları
Açılış: Son dakika! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk (2)Açılış - Bugün
Son dakika! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk (2)
Açılış: ADÜ Hemşirelik Fakültesi oryantasyon ve açılış programı gerçekleştiAçılış - Bugün
ADÜ Hemşirelik Fakültesi oryantasyon ve açılış programı gerçekleşti
Açılış - Bugün
GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.
Açılış - Dün
GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ekim 2020
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.
Açılış - Dün
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim, AYBÜ'nün akademik yıl açılışında konuştu Açıklaması
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, "Ermenistan geri çekilerek Azerbaycan topraklarında bir tane bile işgalci Ermeni gücü bırakmadığı ve işgalci politikasını değiştirdiği zaman Güney Kafkasya diğer bölgeler gibi barışa kavuşacaktır.
Açılış - Dün
DEÜ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi hizmete açıldı
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, hastanede örnek projeler gerçekleştirildiğini söyledi.
Açılış: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürkan ve Çalık'ı kabul ettiAçılış - Dün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürkan ve Çalık'ı kabul etti
Açılış: İhlas Pazarlama büyüyorAçılış - Dün
İhlas Pazarlama büyüyor
Açılış: Kapaklı'ya 'Model Sanayi Merkezi' kuruluyorAçılış - Dün
Kapaklı'ya 'Model Sanayi Merkezi' kuruluyor
Açılış: Battalgazi Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısı tamamlandıAçılış - Dün
Battalgazi Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısı tamamlandı
Açılış: 2.Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'ne son 2 günAçılış - Dün
2.Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'ne son 2 gün
Açılış - Dün
Yeni akademik yıl açılış töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın gerçekleştirilecek
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nin, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yarın gerçekleştirileceği bildirildi.
Açılış: Soğuk hava deposu hizmet vermeye başladıAçılış - Dün
Soğuk hava deposu hizmet vermeye başladı
Açılış: İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: SURİYELİ VE TÜRK ÖĞRENCİLERİN MESLEK KAZANACAK ŞEKİLDE YETİŞMELERİNİ...Açılış - Dün
İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: SURİYELİ VE TÜRK ÖĞRENCİLERİN MESLEK KAZANACAK ŞEKİLDE YETİŞMELERİNİ...
Açılış - Dün
BUÜ Tıp Fakültesinde "Prof. Dr. Fikret Karaca Tıp Tarihi Koleksiyonu" sergisi açıldı
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi, kuruluşunun 50. yılını kurucu dekan Prof. Dr. Fikret Karaca'nın adını verdiği Tıp Tarihi Koleksiyonu'nda sergiliyor. Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, serginin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof.
Açılış - Dün
Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.219,00 lira oldu.
Açılış - Dün
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde akademik yıl açılış etkinliği düzenlendi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde (NNYÜ) 2020 - 2021 akademik yılı açılış etkinliği düzenlendi.
Açılış: Belediyelerin sosyal hizmetler daire başkanları online olarak bir araya geldiAçılış - Dün
Belediyelerin sosyal hizmetler daire başkanları online olarak bir araya geldi
Açılış: 'Tahkim İş Yapmanın Olmazsa Olmaz Koşulu Haline Geldi'Açılış - Dün
"Tahkim İş Yapmanın Olmazsa Olmaz Koşulu Haline Geldi"
Açılış: 'Çalışma hayatının Davos'u'nda işin yarını konuşulacakAçılış - Dün
"Çalışma hayatının Davos'u"nda işin yarını konuşulacak
Açılış: Çok amaçlı Sarıhamzalı parkı açıldıAçılış - Dün
Çok amaçlı Sarıhamzalı parkı açıldı
Açılış: Van'da amatör spora emek verenler unutulmadıAçılış - Dün
Van'da amatör spora emek verenler unutulmadı
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Şu an buradasınız: Açılış Haberleri | Açılış Haber - Haberler - Açılış haberleri, son dakika açılış haber ve gelişmeleri burada. YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü Atatürk Üniversitesi'nin.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 18:45:19. #1.14#
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