AÇILIŞ HABERLERİ

Açılış - Bugün
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yeni akademik yıl mesajı Açıklaması
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldık.
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Doğrudan milletimizin iradesiyle...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletten alamadığı gücü başka yerlerden devşirmeye çalışanların...
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(YÖK Anadolu Projesi) Bu programı bu akademik yılın ikinci döneminden...
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimizi belirli alanlarda marka yapmaya yönelik çok sayıda...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerde yüz yüze eğitimi en kısa sürede başlatmayı hedefliyoruz
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Son dakika haber: Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
Açılış - Bugün
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol : " İşi kadınlar yapıyor, geliri erkekler alıyor"
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, ev ve bakım işleri de dahil edildiğinde, dünyadaki toplam çalışma saatinin üçte ikisinin kadınlara ait olduğunu belirterek, "Oysa dünya gelirinin sadece yüzde 10'u kadınların. Tabiri caizse, işi kadınlar yapıyor, geliri erkekler alıyor." ifadelerini kullandı. TİSK açıklamasına göre, konfederasyonunun ev sahipliğinde, kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin 'Birlikte Mümkün' diyerek "İşimizin Yarını" ana temasıyla bir araya geldiği Ortak Paylaşım Forumu başladı. Çalışma hayatının Davos'u olarak nitelendirilen Ortak Paylaşım Forumu'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay video mesajıyla katılırken, forumun açılış konuşmalarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol yaptı.
Açılış - Bugün
Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.207,00 lira oldu.
Açılış - Bugün
Hayrat'ta yeni halk eğitim merkezinin açılışı yapıldı
Hayrat'ta yeni halk eğitim merkezinin açılışı gerçekleştirildi.
Açılış - Bugün
BIST100 yüzde 0.14 düşüşle başladı, dolar 7.92 lirada
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.14 düşüşle 1,187.64 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.
Açılış - Bugün
GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.
Açılış - Dün
GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ekim 2020
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.
Açılış - Dün
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim, AYBÜ'nün akademik yıl açılışında konuştu Açıklaması
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, "Ermenistan geri çekilerek Azerbaycan topraklarında bir tane bile işgalci Ermeni gücü bırakmadığı ve işgalci politikasını değiştirdiği zaman Güney Kafkasya diğer bölgeler gibi barışa kavuşacaktır.
Açılış - Dün
DEÜ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi hizmete açıldı
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, hastanede örnek projeler gerçekleştirildiğini söyledi.
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Yeni akademik yıl açılış töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın gerçekleştirilecek
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nin, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yarın gerçekleştirileceği bildirildi.
Açılış - Dün
İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: SURİYELİ VE TÜRK ÖĞRENCİLERİN MESLEK KAZANACAK ŞEKİLDE YETİŞMELERİNİ...
Açılış - Dün
BUÜ Tıp Fakültesinde "Prof. Dr. Fikret Karaca Tıp Tarihi Koleksiyonu" sergisi açıldı
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi, kuruluşunun 50. yılını kurucu dekan Prof. Dr. Fikret Karaca'nın adını verdiği Tıp Tarihi Koleksiyonu'nda sergiliyor. Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, serginin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof.
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Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.219,00 lira oldu.
Açılış - Dün
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde akademik yıl açılış etkinliği düzenlendi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde (NNYÜ) 2020 - 2021 akademik yılı açılış etkinliği düzenlendi.