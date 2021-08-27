Açılış Törenine Tüm Halkımız Davetlidir
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Açılış Törenine Tüm Halkımız Davetlidir

Açılış Törenine Tüm Halkımız Davetlidir
Habermetre - Haberler | Toplum

Açılış Törenine Tüm Halkımız DavetlidirCumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın uhdesinde, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla ve Hatay Valimiz Sn. Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilimiz Sn. Abdulkadir Özel ve Kaymakamımız Sn.

Açılış Törenine Tüm Halkımız DavetlidirCumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın uhdesinde, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla ve Hatay Valimiz Sn. Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilimiz Sn. Abdulkadir Özel ve Kaymakamımız Sn. İskender Yönden'in işbirliği ve koordinasyonuyla restorasyon iş ve işlemleri tamamlanan İskenderun Yeni Hükümet Konağı (Eski Adliye Binası); 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü Saat: 15. 00'da Hatay Valiliği tarafından tertip edilen tören eşliğinde açılışı yapılacak olup, söz konusu açılış törenine tüm halkımız davetlidir.

Kaynak: Habermetre

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