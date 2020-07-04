AÇILIŞ TÖRENİNDE DEZENFEKTANLI PASPAS ÖNLEMi
AÇILIŞ TÖRENİNDE DEZENFEKTANLI PASPAS ÖNLEMiHaber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İstanbul,(DHA)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışı gerçekleştirilecek.
04.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:59
AÇILIŞ TÖRENİNDE DEZENFEKTANLI PASPAS ÖNLEMi
Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İstanbul,(DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışı gerçekleştirilecek. Tören öncesinde alanın girişine dezenfektanlı paspaslar konularak önlem alındı.
Davetlilerin girişinin olduğu alandaki paspaslarla törene gelenler ayakkabılarını temizledi.
Kaynak: DHA