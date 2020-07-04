Açılış töreninde dezenfektanlı paspas önlemi
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışı gerçekleştirilecek.
04.07.2020 15:11 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:53
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışı gerçekleştirilecek. Tören öncesinde alanın girişine dezenfektanlı paspaslar konularak önlem alındı.
- İstanbul
Davetlilerin girişinin olduğu alandaki paspaslarla törene gelenler ayakkabılarını temizledi.
- İstanbul
Kaynak: DHA