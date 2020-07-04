AÇILIŞ TÖRENİNDE DEZENFEKTANLI PASPAS ÖNLEMİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışı gerçekleştirilecek.
04.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışı gerçekleştirilecek. Tören öncesinde alanın girişine dezenfektanlı paspaslar konularak önlem alındı. Davetlilerin girişinin olduğu alandaki paspaslarla törene gelenler ayakkabılarını temizledi.- İstanbul
Kaynak: DHA