Acılık-Çevreyolu bağlantısı araç trafiğine açıldı

Zonguldak kent merkezinde trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımın daha kolay ve kısa süreli sağlanması için yapılan Acılık-Çevreyolu bağlantısı araç trafiğine açıldı.

Zonguldak kent merkezinde trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımın daha kolay ve kısa süreli sağlanması için yapılan Acılık-Çevreyolu bağlantısı araç trafiğine açıldı.

Zonguldak kent merkezinde trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımın daha kolay ve kısa süreli sağlanması için yapılan Acılık-Çevreyolu bağlantısı araç trafiğine açıldı. Geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan çevre yolu bağlantı yolu çalışmaların tamamlanmasının ardından araç trafiğine açıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı