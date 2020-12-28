Acılık-Çevreyolu bağlantısı araç trafiğine açıldı
28.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:31
Zonguldak kent merkezinde trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımın daha kolay ve kısa süreli sağlanması için yapılan Acılık-Çevreyolu bağlantısı araç trafiğine açıldı.
Zonguldak kent merkezinde trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımın daha kolay ve kısa süreli sağlanması için yapılan Acılık-Çevreyolu bağlantısı araç trafiğine açıldı.
Zonguldak kent merkezinde trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımın daha kolay ve kısa süreli sağlanması için yapılan Acılık-Çevreyolu bağlantısı araç trafiğine açıldı. Geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan çevre yolu bağlantı yolu çalışmaların tamamlanmasının ardından araç trafiğine açıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı