Acılık-Çevreyolu bağlantısı araç trafiğine açıldı
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Acılık-Çevreyolu bağlantısı araç trafiğine açıldı

28.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:31
Acılık-Çevreyolu bağlantısı araç trafiğine açıldı

Zonguldak kent merkezinde trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımın daha kolay ve kısa süreli sağlanması için yapılan Acılık-Çevreyolu bağlantısı araç trafiğine açıldı.

Zonguldak kent merkezinde trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımın daha kolay ve kısa süreli sağlanması için yapılan Acılık-Çevreyolu bağlantısı araç trafiğine açıldı.

Zonguldak kent merkezinde trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımın daha kolay ve kısa süreli sağlanması için yapılan Acılık-Çevreyolu bağlantısı araç trafiğine açıldı. Geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan çevre yolu bağlantı yolu çalışmaların tamamlanmasının ardından araç trafiğine açıldı. - ZONGULDAK

Acılık-Çevreyolu bağlantısı araç trafiğine açıldı
Acılık-Çevreyolu bağlantısı araç trafiğine açıldı
Acılık-Çevreyolu bağlantısı araç trafiğine açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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