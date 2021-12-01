Acılı baba Şadin Elhaman'den HDP'ye tepki - Haberler
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Acılı baba Şadin Elhaman'den HDP'ye tepki

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Acılı baba Şadin Elhaman'den HDP'ye tepki

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 822'nci gününde de devam ediyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü Pkk mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 822'nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 822'nci gününe girdi. 4 yıldır evlat hasreti çeken baba Şadin Elhaman, evladını almadan gitmeyeceğini kaydetti. Elhaman, "2017'den beri benim oğlum kandırıp dağa göndermişler. Gönderen kişi şu an cezaevinde, bunlar aile boyu bu işi yapıyorlar, halkın çocuklarını kandırıp dağa gönderiyorlar. 4 buçuk yıl etti çocuktan hiçbir haber alamadık, buradan bütün siyasi partilere sesleniyorum HDP çocukları kandırıp dağ kadrosuna teslim ediyor. Madem bunları yapıyor neden meclise giriyor, neden bunlara müdahale etmiyorlar. Artık bizim çocuklarımızı getirsinler, oğlum gel teslim ol. Teslim olanlar anne babasının yanında sende gel" dedi.

(Murat Başal/ İHA)

Acılı baba Şadin Elhaman'den HDP'ye tepki

Acılı baba Şadin Elhaman'den HDP'ye tepki

Acılı baba Şadin Elhaman'den HDP'ye tepki

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