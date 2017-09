Acılı Aileden İnsanlık Dersi

HALİL FİDAN - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bir süre önce oğullarını kaybeden Suriyeli Said ailesi, "Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı" kapsamında çocuklarına verilen yardımı, başka ihtiyaç sahiplerini düşünerek iptal ettirdi.



Halep'te şoförlük yapan Abdurrahman Said (40), Suriye'deki iç savaş nedeniyle yaklaşık 4 yıl önce, eşi ve 5 çocuğuyla Türkiye'ye sığındı. Bir süre AFAD tarafından sığınmacılar için yaptırılan Süleyman Şah Çadır Kenti'nde kalan Said ve ailesi, daha sonra Düzce Mahallesi'ndeki bir eve taşındı.



İlçede kiraladığı evde kalarak inşaat işinde çalışan Suriyeli sığınmacı, ailesiyle Türk Kızılayı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile BM Dünya Gıda Programı iş birliğinde yürütülen "Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı" kapsamında, kamp dışındaki Suriyelilere verilen Kızılay Kart'a başvurdu.



Halen söz konusu programdan yararlanmaya devam eden Said ailesinin hayatı ise 17 yaşındaki çocukları Mehmet'in Ramazan Bayramı'nda Suriye'ye gitmesiyle kabusa dönüştü.



Uzun süre çocuklarından haber alamayan aile, Mehmet'in Suriye'de hayatını kaybettiğini öğrenince büyük üzüntü yaşadı.



Baba Abdurrahman Said, daha sonra acısını içine gömerek, oğlunun kartına yatırılan paranın hakları olmadığını düşünüp, söz konusu kart ve parayı iade etmek istedi. Duyarlı davranışından dolayı Said'e teşekkür eden Türk Kızılayı yetkilileri, parayı geri alamayacaklarını ancak kartın iptal edileceğini bildirdi.



Abdurrahman Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep'te uzun yıllar şoförlük yaptıktan sonra ülkesinde yaşanan savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınmak durumunda kaldıklarını söyledi.



Çocukları vefat edinceye kadar mutlu bir hayatları olduğunu ifade eden Said, şunları kaydetti:



"Oğlum Suriye'ye döndü, uzun süre ondan haber alamadık, sonra öldüğünü öğrendik. Çok acı çektik, annesi kardeşleri günlerce kendilerine gelemedi. Ama elden bir şey gelmiyor, Allah verdi o aldı. Oğlumun yardım kartında 2-3 aylık para birikmişti, bunun hakkımız olmadığını düşünüp harcayamadık. İsteseydik belki uzun süre yardımdan faydalanabilirdik ama bu doğru değildi. Bunun üzerine merkeze başvurarak, kartı iptal ettirdik."



Oğulları ölünce parayı kullanmadılar



Türk Kızılayı Akçakale Hizmet Merkezi Sorumlusu Metin Özay da "Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı" kapsamındaki programın 2016 sonunda genişletildiğini dile getirerek bu kartlara kişi başı aylık 100 lira yüklendiğini hatırlattı.



Çocukları vefat eden Said ailesinin, örnek bir davranış sergileyerek, oğullarının öldüğünü ve parayı kullanmalarının doğru olmadığını bildirdiklerini dile getiren Özay, şöyle devam etti:



"Biz, kendisine yapılmış olan ödemeyi iade alamayacağımızı ancak bundan sonraki yapılacak ödemelerde oğlu için bir yardım yapılmayacağını bildirdik. Aile oğullarının ölümüyle perişan olmuş. Biz de Kızılay Kart aracılığıyla onları desteklemeye devam edeceğimizi, hatta dilerlerse toplum merkezleri aracılığıyla da psikolojik destek vermeye hazır olduğumuzu söyledik. Abdurrahman Said, hizmet merkezimize geldiğinde, kendisine olan sabırlı yaklaşımımız ve gönüllerine dokunuşumuz karşısında acılarının bir nebzede olsun azaldığını ifade etti. Yaşadıkları acı henüz çok taze iken, hak ve hakkaniyetten ayrılmadan, merkezimize gelip durumu bildirmesi bizleri çok duygulandırdı. Göstermiş oldukları hassasi·yet ve metanet i·çi·n Türk Kızılayı olarak kendilerine teşekkür ediyoruz."



Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konaklama tesislerinde kalmaya başladıktan sonra yeni Kızılay Kart çıkarılan Suriyeli sığınmacı Yasir Selim da eski kartı iptal edilmeden önce yatırılan parayı daha önce başka ihtiyaç sahiplerini düşünerek yetkililere iade etmişti.