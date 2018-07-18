Acılı aile üç gündür kayıp kızını arıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te Sarıkaya ailesi, 3 gündür kayıp olan 15 yaşındaki lise öğrencisi kızını arıyor.

İstanbul'da ayakkabı sektöründe çalışan Baba Halil Sarıkaya, yaklaşık 25 gün önce kızını tatil amaçlı Kayınpederi ve teyzelerinin de yaşadığı Gaziantep'e gönderdi. Burada Kavaklık mahallesinde dedesi ile birlikte yaşayan 15 yaşındaki Ece Yağmur Sarıkaya, sabah kahvaltı için uyandırılmak istediğinde odada olmadığı fark edildi.

Apar topar İstanbul'dan Gaziantep'e gelen Baba Halil Sarıkaya ise, 3 gündür her yerde kızını arıyor.

Kızının bir erkek ile konuştuğunun iddia edildiğini söyleyen baba, "Kızımı tatil amaçlı İstanbul'dan 25 gün önce Gaziantep'e gönderdim. Burada Kayınpederim ve teyzeleri var onların yanına geldi. Pazartesi sabah kahvaltı için uyandıklarında kızımın olmadığını görüyorlar. Kızımın bir erkek ile konuştuğu iddia ediliyor. Kayınpederim o erkek çocuğunun ismini bulup karakola verdiler ama sonra serbest bırakıldı" dedi.

"Telefonları kapalı"

Kızının kimliğini ve diğer şahsi eşyalarını evde bıraktığını ifade eden Baba, cep telefonun ise, kapalı olduğunu söyledi.

Baba Halil Sarıkaya, "Telefonla da aradım telefonları kapalı. Hiçbir mobese kayıtları falan hiçbir şey yok ortada. Sabah evde herkes yatarken kimseye bir şey demeden çıkıp gitmiş. Sabah kahvaltıya uyandırmak için gittiklerinde bakıyorlar odasında yok. Eğer beni duyuyorsa evine dönsün. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Kendisine bir fiske vurmuş değiliz görenler bize haber versin. Kızım lütfen evine dönsün" diye konuştu.

Öte yandan, kızının bir an önce evine gelmesini isteye baba, kızı Ece Yağmur Sarıkaya'yı görenlerin ise, 05398823708 numaraları telefonu aramalarını istedi.