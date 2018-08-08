Acilen Ulusal İklim Politikası Belirleyip Uygulamalıyız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Ülke olarak ulusal iklim politikası geliştirme çağrımızı yineliyoruz. En kısa zamanda küresel iklim değişikliğine uygun, dünyanın bu günkü durumuna hitap eden ulusal bir politika belirlemeli ve uygulamaya geçmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, yazılı açıklamasında, Ordu'nun Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerindeki sel felaketinden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğini iletti.

Yaşanan felakette can kaybı bulunmamasının tek tesellileri olduğunu belirten Torun, "Selde mahsur kalan, yaralanan, mal kaybına uğrayan tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kurtarma ve önleme faaliyetlerinde bulunan tüm yöneticilerimize, personelimize ve vatandaşlarımıza da teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Allah onlara da güç ve kuvvet versin." ifadesini kullandı.

Son dönemde küresel iklim değişikliği nedeniyle yağış rejimlerinde ve iklim olaylarında büyük dengesizlikler yaşandığını vurgulayan Torun, şunları kaydetti:

"Bundan en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye gelirken, ülkemizde de Karadeniz Bölgesi risk taşıyor. Ülke olarak ulusal iklim politikası geliştirme çağrımızı yineliyoruz. En kısa zamanda küresel iklim değişikliğine uygun, dünyanın bu günkü durumuna hitap eden ulusal bir politika belirlemeli ve uygulamaya geçmeliyiz."