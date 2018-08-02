Acil Serviste Senet İmzaladı, İcralık Oldu

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde omzu çıkan 21 yaşındaki Ferhat Badal, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi'nin acil servisine gitti. Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan gencin tedavisi için babası Behçet Badal'a 515 liralık senet imzalatıldı, ardından hastaya gerekli müdahale yapıldı. Borcu ödeyemeyen Behçet Badal'a ise icra kağıdı gönderildi. Üniversiteden yapılan açıklamada ise sosyal güvencesi olmayan Ferhat Badal'ın gelir testi yaptırmadığı için normal prosedürün uygulandığı, ancak hastanın tedavisinde bir aksama veya gecikme olmadığı bildirildi.

SOSYAL GÜVENCESİ BULUNMUYORDU

Olay, geçen 24 Mart'ta Sarıoğlan ilçesinde meydana geldi. Omzu çıkan Ferhat Badal, tedavi için aile sağlığı merkezine başvurdu. Sağlık merkezi doktoru ise Badal'ı ERÜ Gevher Nesibe Hastanesi'ne sevketti. Hastanenin acil servisinde müdahale edilen Ferhat Badal'ın sosyal güvencesi bulunmadığı için iddiaya göre babası Behçet Badal'a 515 liralık senet imzalatıldı. İmzanın ardından operasyonla Ferhat Badal'ın omzu yerine yerleştirildi, sonra da taburcu edildi. Geçen zamanda ise gencin babası Behçet Badal borcu ödeyemeyince hastane tarafından icraya verildi.

Behçet Erdal, acilde senet imzaladı, icralık oldu.

"YAP SENET YA DA PEŞİN ÖDEYECEKSİN"

Zor durumda olduklarını belirten Ferhat Badal'ın babası Behçet Badal, "Oğlum Ferhat Badal'ın omzu çıktı. Sarıoğlan ilçesindeki hastaneye gittiğimizde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevkettiler. Ambulansla fakültenin acil servisinden giriş yapıldı. Müşahede odasına alıp, 'Narkoz verip ameliyathaneye alacağız' dediler. Bu arada sistemden baktıklarında çocuğumun sigortası yoktu. Sosyal güvencesi olmadığından, 'Biz çocuğunuzu tedavi edemeyiz, mutlaka senet vermelisiniz veya gece müdürüne git danış' dediler. Müdürle görüştüğümde, 'Ya senet ya da peşin ödeyeceksin. Başka yolu yok. Yoksa çocuğunu al götür' dedi. Çocuğumu alıp götürecektim, ağrısına dayanamadım. Doktorlar da 'İmzala senedi senden alamazlar bu parayı' dediler. Çocuğu ameliyathaneye aldılar. 2 saat ameliyathanede narkoz verip bayılttılar. Daha sonra servise aldılar, 3 saat kadar da serviste kaldı. Akşam saatlerinde taburcu ettiler. Bir müddet sonra arkamıza 515 TL tutarında icra kağıdı geldi" diye konuştu.

"SAYIN RECEP TAYİP ERDOĞANDAN YARDIM İSTİYORUM"

Behçet Badal, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız açıklama yapıyorlar. 'Acil servislerden SGK'sı olmayan hiçbir hastadan ücret alınmayacak' dediler. Fakülte yetkilileri bizden senet almadan tedaviye başlamadılar. Ben kendim İŞKUR'dan işe yeni girdim, daha maaş dahi alamadım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'dan ve tüm yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

"NORMAL PROSEDÜR UYGULANMIŞTIR"

Erciyes Üniversitesi yetkililerinden yapılan açıklamada ise, bütün işlemlerin yasal ve uygulanması gereken prosedür olduğu belirtildi. Yetkililer, "Son yasayla birlikte sigortası olmayan vatandaşların gelir testi yaptırması zorunluluktur. Mağdur olduğunu iddia eden bu aile gelir testi yaptırmadığı ve bu yöndeki belgeyi hastanemize getirmediği için normal prosedür uygulanmış, ancak hastanın tedavisinde bir aksama veya gecikme olmamıştır" ifadelerini kullandı.