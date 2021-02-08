AVCILAR VE ESENLER'DE FIRTINA ÇATILARI UÇURDU
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AVCILAR VE ESENLER'DE FIRTINA ÇATILARI UÇURDU

08.02.2021 22:37 | Son Güncelleme: 08.02.2021 22:44
AVCILAR VE ESENLER'DE FIRTINA ÇATILARI UÇURDU

AVCILAR ve Esenler'de şiddetli fırtına çatı uçurdu.

AVCILAR ve Esenler'de şiddetli fırtına çatı uçurdu. Avcılar'da fırtınayla çatıdan savrulan kameriye bir binanın ön cephesindeki camların büyük bölümünü kırdıktan sonra iki otomobilin üzerine düştü.

Fırtına Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'taki bir binanın çatı katında bulunan kameriyeyi sökerek uçurdu. Savrulan kameriye yolun karşı tarafındaki bir binanın ön cehpesine çarparken buradaki bir çok pencerenin kırılmasına neden oldu. Gürültü ile iki otomobilin üzerine düşen kameriye korkuya neden oldu. Polis ekipleri gelerek hasar belirleme çalışması yaptı. Çatı katından uçan kameriyeyi gören Okan Yılmaz, "Yanda çatı bütün halde geldiğini gördüm. İçeri kaçtım. Büyük gürültü duydum. Binaya ve otomobillere zarar verdi. Allah korudu. Sokakta kimse yoktuö dedi.

Esenler'de de Nene Hatun Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı şiddetli rüzgardan uçarak sokağa düştü. Burada da iki otomobil hasar gördü.

AVCILAR VE ESENLER'DE FIRTINA ÇATILARI UÇURDU
AVCILAR VE ESENLER'DE FIRTINA ÇATILARI UÇURDU
AVCILAR VE ESENLER'DE FIRTINA ÇATILARI UÇURDU
AVCILAR VE ESENLER'DE FIRTINA ÇATILARI UÇURDU
AVCILAR VE ESENLER'DE FIRTINA ÇATILARI UÇURDU
AVCILAR VE ESENLER'DE FIRTINA ÇATILARI UÇURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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