Açılan halı sahalarda, yoğunluk yaşanıyor
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Açılan halı sahalarda, yoğunluk yaşanıyor

Açılan halı sahalarda, yoğunluk yaşanıyor
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'de normalleşme süreci ile yeniden hizmet vermeye başlayan halı sahalarda yoğunluk yaşanıyor.

İZMİR'de normalleşme süreci ile yeniden hizmet vermeye başlayan halı sahalarda yoğunluk yaşanıyor. Halı saha işletmecisi Alaaddin Dönmez, "Cumhurbaşkanı 'halı sahalar' kelimesini kullandı, daha ağzından 'açılacak' kelimesi çıkmadan rezervasyon için telefonum çaldı" derken, maç yapmak için halı sahaya gelenlerden Emre Elmas, "Çok özlemiştik. İçeri girerken besmele çekerek girdim, çimleri öptüm maça öyle başladım" dedi.

Kademeli normalleşme sürecinin 1 Haziran itibarıyla başlamasıyla birçok farklı sektörden iş kolunun yanı sıra halı sahalar da yeniden hizmete veriyor. Uzun süredir maç yapmaya hasret kalan vatandaşlar, yurdun dört bir yanında olduğu gibi İzmir'de de halı sahalara koştu. Kentteki birçok halı saha işletmesi, kararın açıklanmasının hemen ardından, 1 haftalık rezervasyonları

doldurdu. Bornova Üniversite Caddesi üzerindeki Buğdaycılar halı sahasında da kararın açıklanmasının ardından 2 haftalık programda hiç boş yer kalmadı.'ÖZLEM BÜYÜK'Halı saha işletmecisi Alaaddin Dönmez, vatandaşlarda halı sahalara karşı aşırı derecede özlem olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanı 'halı sahalar' kelimesini kullandı, daha ağzından 'açılacak' kelimesi çıkmadan rezervasyon için telefonum çaldı. Açıklamanın olduğu gün gece 24.00'e kadar telefonum hiç susmadı. Bir yandan mesaj atanlar, bir yandan arayanlar hiç bitmedi. Bu haftayı geçtim, önümüzdeki hafta bile boş saatim yok desem yanlış olmaz. Millet sıkıntıdan patlamış. Herkes sıkılmış, stres atacak yer arıyorlar. Açık alana gitmek, spor yapmak istiyorlar. Çünkü bütün gün insanlar işte çalışıyor, arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek ve stres atmak istiyorlar" diye konuştu.BİZİM SEKTÖR BİRAZ FARKLIDönmez, ülke ve esnaf olarak çok sıkıntılı dönemler geçirdiklerini ama artık açıldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Halı saha sektörü diğer sektörlere göre biraz farklı. Bizimsektörümüz, milletin mesaisi bittikten sonra başlıyor. Keşke bizim saatlerimizi 23-24.00'lara kadar uzatsalardı. Örneğin, akşam 18.00 ile 24.00 arasında açık kalacak şekilde sadece bizim sektöre özel bir uygulama yapsalardı daha iyi olacaktı ama buna da şükür" dedi.'BESMELE ÇEKTİM, ÇİMLERİ ÖPTÜM MAÇA ÖYLE BAŞLADIM'Maça gelenlerden Emre Elmas, açılma kararının harekete, kalori yakmaya ve spor yapmaya en çok ihtiyacın olduğu zamanda geldiğini belirtip, "Aradık taradık bir türlü halı boş saha bulamadık. Bir tek burası vardı. Herhalde bütün Türkiye halı saha maçı yapıyor diye düşündüm. Hepimiz çok özlemişiz, ben zaten içeri besmele çekerek girdim, çimleri öptüm, maça öyle başladım" şeklinde konuştu.

Tugay Yıldırım ise, "Spor yapmayı çok özledik. Bu pandemi sürecinin bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Şu anda gerçekten halı sahalarda büyük bir yoğunluk var. Bu da güzel bir şey tabii ki, insanların spor yapmayı sevdiğini gösteriyor" dedi.


Açılan halı sahalarda, yoğunluk yaşanıyor
Açılan halı sahalarda, yoğunluk yaşanıyor
Açılan halı sahalarda, yoğunluk yaşanıyor
Açılan halı sahalarda, yoğunluk yaşanıyor
Açılan halı sahalarda, yoğunluk yaşanıyor
Açılan halı sahalarda, yoğunluk yaşanıyor
Açılan halı sahalarda, yoğunluk yaşanıyor
Açılan halı sahalarda, yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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