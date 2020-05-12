Açılan Berber ve Kuaförler Maliyetlerin Artmasından Şikayetçi
İstanbul'da 21 Mart'ta kepenklerini kapatan berber ve kuaförler, 40 günlük aranın ardından yeniden işbaşı yaptı.
12.05.2020 08:46 | Son Güncelleme: 12.05.2020 08:46
İstanbul'da 21 Mart'ta kepenklerini kapatan berber ve kuaförler, 40 günlük aranın ardından yeniden işbaşı yaptı. Berber ve kuaförler, dükkanlarını, koltuk ve masalarıyla tıraş malzemelerini dezenfekte etti; eldiven ve maske takarak sırayla müşterilerine hizmet vermeye başladı
Kaynak: DailyMotion.com