Açılan Berber ve Kuaförler Maliyetlerin Artmasından Şikayetçi İstanbul'da 21 Mart'ta kepenklerini kapatan berber ve kuaförler, 40 günlük aranın ardından yeniden işbaşı yaptı.

İstanbul'da 21 Mart'ta kepenklerini kapatan berber ve kuaförler, 40 günlük aranın ardından yeniden işbaşı yaptı. Berber ve kuaförler, dükkanlarını, koltuk ve masalarıyla tıraş malzemelerini dezenfekte etti; eldiven ve maske takarak sırayla müşterilerine hizmet vermeye başladı Kaynak: DailyMotion.com