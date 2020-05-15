Açılan alışveriş merkezleri belediye ekiplerince denetleniyor
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Açılan alışveriş merkezleri belediye ekiplerince denetleniyor

Aksaray Belediyesi ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle haftalar sonra açılan alışveriş merkezlerini (AVM) denetledi.

Açılan alışveriş merkezleri belediye ekiplerince denetleniyor
15.05.2020 15:56 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:56

Aksaray Belediyesi ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle haftalar sonra açılan alışveriş merkezlerini (AVM) denetledi.

Korona virüs salgını nedeniyle kapatılan AVM'ler yeni tedbir paketiyle birlikte kapılarını ziyaretçilerine açtı. AVM için alınan tedbirlere uyulması amacıyla belediye ekipleri tarafından denetim ve bilgilendirmeler yapıldı. Denetim yapan ekipler, tek tek tüm mağazaları gezerek korona virüs önlemlerini incelediler. Denetimlerde alışveriş merkezlerine gelecek olan müşteriler ile çalışanların maske takacağı, girişlerde ateş ölçümü yapılacağı ve sosyal mesafelere uyulması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Aksaray Belediyesi ekiplerince Covid-19 sürecinde yürütülen denetimler ve çalışmalarla ilgi değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Halkımızın sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz. Oluşturduğumuz denetim ekibimiz AVM'ler de korona virüsle mücadele kapsamında uyulması istenen hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıklarını kontrol ederek, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmediklerini denetliyor. Ekiplerimiz bu süreçte iş yerlerini dikkatli olmaları konusunda uyarıyor, yapmaları gerekenleri anlatıyor. Toplum sağlığı korumak amacıyla salgın tamamen ortadan kalkana kadar şehrimizde denetimlerimiz artarak devam edecek" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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