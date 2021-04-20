Açılacak fahri konsolosluk Antalya ve Hırvatistan arasında köprü görevi görecek
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Açılacak fahri konsolosluk Antalya ve Hırvatistan arasında köprü görevi görecek

Açılacak fahri konsolosluk Antalya ve Hırvatistan arasında köprü görevi görecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic'i makamında ağırladı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic'i makamında ağırladı. Ziyarette konuşan Vali Yazıcı, Antalya'da açılacak fahri konsolosluğun Antalya ve Hırvatistan arasında köprü görevi göreceğini ifade etti.

Çeşitli temaslar için Antalya'ya gelen Hırvatistan Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Büyükelçi Cvitanovic, Türkiye ile Hırvatistan arasında ticaretten turizme, sanayiden tarıma kadar birçok konuda iş birliği yapmak istediklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yazıcı, dost ülke Hırvatistan'ın Türkiye Büyükelçisi Cvitanovic'i turizmin başkenti Antalya'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

"İş birliğini her konuda geliştireceğiz"

İki ülkenin birçok alanda işbirliği içerisinde çalıştıklarını ve bu işbirliğini her konuda daha da geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Vali Ersin Yazıcı, "Türkiye ile Hırvatistan arasında her geçen gün daha da gelişen ilişkiler mevcut. İnşallah aramızdaki iş birliğini her konuda geliştireceğiz. Var olan ekonomik ve ticari ilişkilerin daha ileriye götürülmesi noktasında iki devletin çok ciddi işbirlikleri var. Bu ziyaretle özellikle turizm başta olmak üzere var olan ilişkilerimizi daha da geliştirileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Karşılıklı temaslarla ekonomik gelişmeler arttı

Türkiye'de iki buçuk yıldır görevde olduğunu ve özellikle Türk Halkının çok misafirperver ve güleryüzlü olduğunun altını çizen Büyükelçi Cvitanovic, "Dost ülke Türkiye ile her konuda ilişkilerimizi geliştirmek ve büyütmek istiyoruz. Bunu ülkelerin Dışişleri Bakanları da gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlerde ifade ettiler. Karşılıklı bu ziyaretlerde, ilişkilerin daha da kuvvetlendirilmesi hedefi ortaya konuldu. Bu ziyaretlerde önemli bir karar alındı. İki ülkede de en bilinen ve en önemli şehirlerde fahri konsolosluklar açılması konusunda anlaşıldı. Son zamanlardaki karşılıklı temaslarla ekonomik anlamda da gelişmeler oldu. Ülkenizden ülkemize gelen yatırımcı sayısı arttı. Korona virüsün ilk başladığı zamanlarda birçok büyük elçilik kapalı olmasına rağmen bizim elçiliğimiz hep açıktı. İşi gereği birçok insan elçiliğe geliyordu. Bu bile kısa zamanda iyi bir yol aldığımızı gösteriyor. Bizim ülkemizden de sizin ülkenize vatandaşlarımız gelsin ziyaret etsin istiyoruz. Böylelikle iki ülke arasında kültürel etkileşimle birlikte bu ilişkilerin daha da hızlı ilerleyeceğine inanıyorum" dedi.

"En çok misafir ağırlayan şehirler arasındayız"

Antalya'da birçok farklı ülkeden misafir ağırladıklarını ifade ederek Hırvatistan vatandaşlarını da şehrimizde misafir etmek istediklerini diler getiren Vali Yazıcı, "Biz Avrupa'dan ve Dünyanın birçok yerinden turist ağırlıyoruz. İnşallah bu iş birlikleri sayesinde ülkenizin vatandaşlarını yeryüzü cenneti Antalya'da ağırlamak isteriz. Şehrimizde kurulacak olan fahri konsolosluk, ilişkilerimizi daha da geliştirecek. Özellikle Antalya ve Hırvatistan arasında bir köprü görevi üstlenecek. Denizi, kumsalı güneşi ve tarihi dokusuyla Antalya çok özel bir bölge. Bu özel bölgede pandemi döneminde güvenli turizm sertifikası olan işletmelerimizle birlikte Ağustos ve Ekim ayları arasında yurt dışından birçok misafiri şehrimizde ağırladık. Pandemi dönemine rağmen dünyadaki turistik yerler arasında en çok misafir ağırlayan şehirlerden biri olduk. İnşallah korona virüs sonrası daha iyi başarılara imza atacağız"" şeklinde konuştu.

"Antalya ilişkilerin gelişmesi konusunda önemli bir yere sahip"

Antalya'nın özellikle turizm konusunda çok iyi bir yere sahip olduğunu belirten Büyükelçi Cvitanovic, "Benzer iklim özellikleri olan benzer ülkeleriz. Turizm dahil birçok alanda iş birliği yapmak istiyoruz. Şehrinizde kurulacak fahri konsolosluk sayesinde kültürlerimizde etkileşim içinde olacak. Antalya'nın iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda çok önemli bir bölge olduğunu düşünüyorum " ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Açılacak fahri konsolosluk Antalya ve Hırvatistan arasında köprü görevi görecek
Açılacak fahri konsolosluk Antalya ve Hırvatistan arasında köprü görevi görecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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