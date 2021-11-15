Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümümü Öğrencilerimiz AB MODEX TÜRKİYE Saha Tatbikatında yer aldı Yeni - Haberler
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Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümümü Öğrencilerimiz AB MODEX TÜRKİYE Saha Tatbikatında yer aldı Yeni

Habermetre - Haberler | Toplum
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümümü Öğrencilerimiz AB MODEX TÜRKİYE Saha Tatbikatında yer aldı Yeni

Tekirdağ'da, AFAD Başkanlık koordinesinde gerçekleştirilen; Fransa, Avusturya, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'den toplam 1.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ'da, AFAD Başkanlık koordinesinde gerçekleştirilen; Fransa, Avusturya, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'den toplam 1. 715 kişinin görev aldığı AB MODEX TÜRKİYE Saha Tatbikatında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünden 85 öğrencimiz rol player olarak yer aldı.

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