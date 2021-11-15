Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümümü Öğrencilerimiz AB MODEX TÜRKİYE Saha Tatbikatında yer aldı Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ'da, AFAD Başkanlık koordinesinde gerçekleştirilen; Fransa, Avusturya, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'den toplam 1. 715 kişinin görev aldığı AB MODEX TÜRKİYE Saha Tatbikatında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünden 85 öğrencimiz rol player olarak yer aldı.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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