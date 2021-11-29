Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Mezun Söyleşileri - 1 Etkinliği Gerçekleştirildi Yeni - Haberler
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Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Mezun Söyleşileri - 1 Etkinliği Gerçekleştirildi Yeni

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Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Mezun Söyleşileri - 1 Etkinliği Gerçekleştirildi Yeni

Bölümümüzün ilk mezunlarından, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim elemanı Öğr. Gör.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Bölümümüzün ilk mezunlarından, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim elemanı Öğr. Gör. Hasret ZEREN' in konuk olduğu "Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Mezun Söyleşileri - 1" Etkinliği 29 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

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