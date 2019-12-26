Acil Yardım Hattı İşbirliği protokolünü imzalandı

26.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:56

Edirne Belediyesi ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında "Acil Yardım Hattı İşbirliği" protokolü imzalandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törende, dünyanın hemen hemen her yerinde olan ama özellikle Türkiye'de son yıllarda artış gösteren kadına şiddet ve türevleri konusunda ortak çalışmalar yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini belirtti.

Kadınlara yönelik pek çoğu ilk olmak üzere bir çok yeni çalışma yaptıklarını imzalanan protokolünde bu çalışmalar gibi önemli olduğunu vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun çok başarılı bir şekilde yürüttüğü acil yardım hattının bundan sonra Edirne'deki tüm kadınlarımızın da sisteme gireceği, sistemin çalışacağı yeni bir uygulamaya başlıyoruz. Kamu sendikamız, yetkili sendikamız olan Tüm Yerel Sen ile yaptığımız toplu iş sözleşmesine de özel bir madde koyduk. Biliyorsunuz, kamu çalışanı arkadaşlarımıza sendikalar ile yaptığımız toplu sözleşmeler ile sosyal destek zammı veriyoruz.

Bizim sözleşmemizde şöyle bir hüküm var; kadına şiddet ve türevleri suçlara işlemiş olanlar bu parayı alamıyorlar. Umuyorum ki bu Acil Yardım Destek Hattı'na başvuru çoğalmaz, azalır. Bunu yürekten dilerim. Eminim ki kadının özgür olduğu bir ülke tam anlamıyla demokrat, tam anlamıyla Cumhuriyetçi ve elbette Atatürkçü olacaktır."

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'de Edirne'nin tüm şehirler arasında farklı bir yeri olduğunu söyledi.

Protokolü kadınlara emanet ederek imzalayacağını belirten Güllü, şöyle devam etti:

"Kadına karşı şiddetin önlenmesinde en etkin rolün devlet politikası olduğuna inanıyorum. Devlet politikasının yasal mevzuatının uygulanmasında da yerelin önemine değiniyoruz. Edirne Belediyesi'ne kabul ettikleri için teşekkür ederim. Bu protokolü imzalayacağız. Bu protokolü bu salonda bulunan kadın örgütlerine emanet ediyorum. Çünkü onlar takip edecekler. Her bir adımın bir çözüm olduğuna inanıyorum. Biz yola çıkarken dedi ki, mücadele kazandırır. Türkiye'nin yarısı olarak, nüfusun yarısı olarak, biz kazanacağız diyoruz. Bu mücadele yanımıza erkek yöneticileri almak bizim için de mutluluk kaynağı."

Şiddet ve cinsel istismar mağdurları, 0549 656 9696 ve 0212 656 96 96 numaralı Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu acil yardım hattını arayabilecekler.

Kaynak: AA