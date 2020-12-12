Acil tedbir çağrısı yaptı, kuraklık tarımı vuracak
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Acil tedbir çağrısı yaptı, kuraklık tarımı vuracak

12.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:35
Acil tedbir çağrısı yaptı, kuraklık tarımı vuracak

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yaşanan kuraklığın tarımı vuracağını belirterek acil tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yaşanan kuraklığın tarımı vuracağını belirterek acil tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, kuraklıktan en çok etkilenen iller arasında Sivas'ın geldiğini belirterek, "Biliyorsunuz 2020 yılında ciddi bir kuraklık yaşandı. Bu kuraklıktan etkilenen illerimizden birisi de Sivas'ımız. Baktığımız zaman 5-6 aydır yağmur yağmıyor. Şu anda kış mevsimi; karımız, yağmurumuz yok. Bilhassa Tarım Bakanlığımızın özellikle bu konuda şimdiden hazırlıklarına başlamasını istiyorum. Çiftçilerimizi ona göre yönlendirmek gerekiyor. Salgın hastalık bitecek, pandemi bitecek ama kuraklık bitmeyecek. İklim değişiklilerinden en fazla etkilenen bölgelerden birisi de İç Anadolu Bölgesi. Artık barajlarımız boşaldı, yer altı sularımız da bitmek üzere. Akarsularımız bitiyor. Tarım Bakanlığının derhal tüm ekibiyle, tarımın tüm paydaşlarıyla beraber kuraklık meselesi noktasında bir an evvel hazırlıklara başlaması lazım. Gördüğümüz kadarıyla şu anda böyle bir hazırlık yok. Bu konu çok önemli" dedi.

Acil önlem alınmalı

Çetindağ içerisinde bulunduğumuz ayların mevsim normallerine ters olarak yağışsız geçtiğini geçtiğini hatırlatarak, "Çiftçilerimizi bu konuda yönlendirmemiz lazım. Gördüğümüz kadarıyla ve aldığımız bilgilere göre artık kuraklık her sene arta arta devam edecek. Zaman geçmeden bunun hazırlıklarına başlamamız lazım. Tarım Bakanlığı'nın da çok geç kalmadan bir an önce kuraklık meselesinde harekete geçmesi lazım. Tarım Bakanlığımızla, üniversitelerimizle, tarım il müdürlükleriyle, ziraat odalarıyla, sivil toplum örgütleriyle beraber bunun derhal gündeme alınarak üzerinde ciddi ciddi düşünülmesi lazım. Sizin aracılığınızla Tarım Bakanlığımıza, üniversitelerimize, bilim insanlarımıza çağrı yapıyorum. Çok geç kalmadan hazırlıkların yapılması gerekir. Salgın hastalık elbet bir gün bitecek ama kuraklık böyle giderse kalıcı olacak. Vah, tüh demeden ülke olarak bununla ilgili hazırlıklara başlayarak ona göre hareket etmeliyiz. Bu konuda ilgililerden çalışma bekliyoruz ve takipçisi de olacağız" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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