Doktora "Benim Paramla Maaş Alıyorsun" Diyen Hasta Yakınına 304 Gün Hapis Cezası Verildi
İzmir'de, hasta eşiyle ilgilenmediğini öne sürdüğü doktora, "Benim paramla maaş oluyorsun" diyen sanığa 304 gün hapis cezası verildi. Daha sonra hapis cezası, 6 bin 80 liralık adli para cezasına çevrildi.
İzmir'de, hasta eşiyle ilgilenmediğini öne sürdüğü doktora, "Benim paramla maaş oluyorsun" diyen Y.K.'ye, hakkında açılan kamu davasında 304 gün hapis cezası verildi. 2 yılın altında olması nedeniyle hapis cezası, 6 bin 80 liralık adli para cezasına çevrildi. Y.K., karara itiraz etti; ancak üst mahkeme, bu itirazı reddetti.
"SENİ ÇOK PİS YAPARIM, BENİM PARAMLA MAAŞ ALIYORSUN"
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde 2016 yılında meydana gelen olayda, Y.K., rahatsızlanan eşi C.K.'yi hastaneye getirdi. Bir süre sonra eşiyle ilgilenilmediğini düşünen Y.K., acil serviste görevli doktor Kaan Ataman ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Y.K., Ataman'a "Sen kimsin? Seni çok pis yaparım. Benim paramla maaş alıyorsun" dedi. Tartışma sonrasında sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesine yönelik 'beyaz kod' uygulandı, doktor Ataman Y.K.'den şikayetçi oldu. Y.K. hakkında, 'hakaret ve basit tehdit' suçlamasıyla kamu davası açıldı.
SERZENİŞTE BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ
İzmir 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Y.K., şikayetçi olan doktor Kaan Ataman ve tarafların avukatları katıldı. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen ve sadece serzenişte bulunduğunu öne süren Y.K., "Ben doktora hakaret etmedim, tehditte bulunmadım. Sadece bizim verdiğimiz vergilerle bize hizmet etmek zorundasınız, diye serzenişte bulundum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
304 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme heyeti, 'tehdit' suçundan delil yetersizliği dolayısıyla sanık Y.K.'nin beraatine karar verdi. Y.K., hakaret ettiği gerekçesiyle 304 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın 2 yılın altında olması nedeniyle 304 gün hapis cezası 6 bin 80 liralık adli para cezasına çevrildi. Sanık Y.K., karara itiraz etti; ancak üst mahkeme, itirazını reddetti.
KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE
Doktor Kaan Ataman'ın avukatı Gonca Karakaptan, mahkemenin verdiği kararın emsal niteliği taşıdığını belirterek, "Daha önce de karşılaştığımız olaylarda "Benim vergimle maaş alıyorsun, senin maaşını ben ödüyorum" şeklindeki söylemler Yargıtay'a göre hakaret sayılmıyordu. Bu tarz olaylarda beraat kararı veriliyordu. Ancak bizim davamızda çıkan karar, emsal niteliğindedir. Artık kimse bu söylemlerde bulunup hakaret edemeyecek" dedi.
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Vatandaş, haklısın bimer varken ne diye sinir harbi yaşarsın.Herkes te telefon var.çek telefona gönder belgeli olarak bimere.Biz alışmışız, illa gidip didisecez.en doğrusu Bimer kardeşim, ne kendini aşağılat nede karşındakini aşağıla.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Eğer ki tehdit yada ağır hakaret varsa,ne olursa olsun herkes haddini bilecek.Ama suda var ki oda tehlikelisırf doktora bu kelimeyi kullandı diye bu cezayı almışsa, ozaman bunun önü açıktır. Artık Hersey bunların elinde olacak.Haksız bir durum olduğunda derdini anlatamayacaksin,yanlış anlaşılma olsa bile mahkemeye verilme cezası ile karşı karşıya kalacaksın. Buda sıkıntılı bir durum.ozaman nasıl olcak peki?yanlış bir işlem uygulandı, yada olumsuz durumla karşılaştık nasıl olcak?nasıl olsa ceza yeriz,bos ver Allahın dan mı bulsun diyecez.mahkemenin verdiği karar basit bir maaş olayı değildir gibime geliyor.Tamda bilmeden yorum yapıyoruz ama doğruysa şayet, kralcilik oynayacaz artikCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Böyle tartışmalara hiç girmeyip sadece gerekli mercilere yazılı olarak şikayet etmeliyiz evet haklısonız doktorlar veya başka bir kurum da çalışan memur da olabilir. Sadece kendinizi bu şekilde zedelemeyin. Bimer yazılı olarak şikayet edebilip takip edebileceğiniz bir merci emin olun. Sinirlerinizi bazı insanlar için yıpratmayın size yazık.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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eger birinizin esi kardesi babası doktor olsa bunların tam tersini söylersiniz o yüzden samimi degilsinizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Tehti etmiş se az vermişCevap Yaz Yayından Kaldır