Acil servisi arılar bastı
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Acil servisi arılar bastı

Acil servisi arılar bastı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Devlet Hastanesi Acil Servis girişi çatı kısmında oğul veren arılar hastanede zor anlar yaşanmasına neden oldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Devlet Hastanesi Acil Servis girişi çatı kısmında oğul veren arılar hastanede zor anlar yaşanmasına neden oldu. Arılar itfaiye ekipleri tarafından toplanarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servis girişinde binlerce arının istilası hastanede zor anların yaşanmasına neden oldu. Hastane güvenlik görevlilerinin haber vermesi ile bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler acil girişin çatı kısmında oğul veren arıları toplamak için harekete geçti. Bir kova içerisine hazırlanan şekerli su ile arıların buraya toplanması sağlandı. İtfaiye ekipleri özel kıyafetler giyerek kova içerisine toplanan arıları bir çuval içerisine koyarak bölgeden uzaklaştırdı. Arıların olay yerinden alınması ile hastane acil girişinde işleyiş normal akışına döndü. - AYDIN

Acil servisi arılar bastı
Acil servisi arılar bastı
Acil servisi arılar bastı
Acil servisi arılar bastı
Acil servisi arılar bastı
Acil servisi arılar bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fotokapan öyle bir görüntü kaydetti ki kimse ne yaptığını anlayamadı
Fotokapan öyle bir görüntü kaydetti ki kimse ne yaptığını anlayamadı
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