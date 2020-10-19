Acil servise giren kedinin kırık bacağı alçıya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Acil servise giren kedinin kırık bacağı alçıya alındı

19.10.2020 16:08 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:12
Acil servise giren kedinin kırık bacağı alçıya alındı

KAHRAMANMARAŞ'ta bir hastanenin acil servisine giren kedinin kırık olduğu belirlenen bacağı alçıya alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta bir hastanenin acil servisine giren kedinin kırık olduğu belirlenen bacağı alçıya alındı.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin Yörük Selim Ek Hizmet Binası'nın acil servisine bir sokak kedisi girdi. Görevlilerin dışarı çıkarmaya çalıştığı kedinin, yürürken aksadığı fark edildi. Hastane yetkililerin incelemesinde, kedinin sağ arka bacağının kırık olduğu belirlendi. Acil servisteki doktor, diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte kediye müdahale etti. Kedinin kırık bacağı alçıya alındı. Doyurulan kedinin tedavisine devam edileceği belirtildi.


Acil servise giren kedinin kırık bacağı alçıya alındı
Acil servise giren kedinin kırık bacağı alçıya alındı
Acil servise giren kedinin kırık bacağı alçıya alındı
Acil servise giren kedinin kırık bacağı alçıya alındı
Acil servise giren kedinin kırık bacağı alçıya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ersin Tatar Sergey Lavrov Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Sezen Aksu Sadri Alışık Yavuz Bingöl
Spor Can Bartu Erol Bulut Ozan Tufan Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kıbrıs Göztepe Gaziantep Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Acil servise giren kedinin kırık bacağı alçıya alındı - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 16:20:47. #1.15#
title