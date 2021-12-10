Acil Servis'teki patlama sonrası hemşire Kocaeli'ne sevk edildi - Haberler
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Acil Servis'teki patlama sonrası hemşire Kocaeli'ne sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Acil Servis'teki patlama sonrası hemşire Kocaeli'ne sevk edildi Başhekim Pişkin'den ilk açıklama: "2 personelimiz yaralandı" Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'nin acil servisinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 1'i hemşire iki kişi yaralandı.

ZONGULDAK (İHA) - Acil Servis'teki patlama sonrası hemşire Kocaeli'ne sevk edildi

Başhekim Pişkin'den ilk açıklama: "2 personelimiz yaralandı"

ZONGULDAK - Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'nin acil servisinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 1'i hemşire iki kişi yaralandı.

Olay öğle saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle patlayan oksijen tüpü nedeniyle Hemşire Gizem Elif Türk ile hastane temizlik personeli Yılmaz Yapıcı yaralandı. İlk müdahaleleri acil serviste yapılan personellerin hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde oksijen tüpü patlaması sonucu bir hemşire, bir sağlık personeli olmak üzere 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili Başhekim Doç. Dr. Özcan Pişkin, bir açıklama yaptı. Pişkin, açıklamasında, "Saat 13.10 sıralarında acil servisimizde küçük bir patlama meydana geldi. Açıkçası sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz. Savcılığa intikal etmiş durumda. Olay yeri araştırması devam ediyor. 2 personelimiz yaralandı, bir hemşire ile bir personelimiz. İlk etapta yoğun bakıma aldık. Genel durumları stabil, hayati tehlikeleri bulunmuyor. Bir arkadaşımızı Derince Eğitim Araştırma Hastanesine Yanık Ünitesine sevk ediyoruz. Bunun dışında her şey kontrol altında. Teşekkür ederim" dedi.

Patlama sonrasında BEÜ Acil servisine olay yeri inceleme geldi. Ardından Kozlu İlçe Emniyet Müdürü Kemal Adır'da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Acil Servis'teki patlama sonrası hemşire Kocaeli'ne sevk edildi

Acil Servis'teki patlama sonrası hemşire Kocaeli'ne sevk edildi

Acil Servis'teki patlama sonrası hemşire Kocaeli'ne sevk edildi

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İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Son Dakika Haberleri

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