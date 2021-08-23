Acil servis önüne gelen köpeğe veteriner doğum yaptırdı
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Acil servis önüne gelen köpeğe veteriner doğum yaptırdı

Acil servis önüne gelen köpeğe veteriner doğum yaptırdı
Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Güncel

HATAY'ın İskenderun ilçesinde doğum sancısı başlayan hamile sokak köpeği, hastanenin acil servisi önüne geldi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde doğum sancısı başlayan hamile sokak köpeği, hastanenin acil servisi önüne geldi. Durumundan şüphelenilen köpek için hemşireler tarafından veteriner çağrıldı ve operasyonla doğumu gerçekleştirildi.

Gece saatlerinde hamile bir sokak köpeği, doğum sancısı yaşayınca İskenderun Devlet Hastanesi A/Blok Acil Servisi önüne geldi. Bitkin haldeki köpeğin seslerini duyan sağlık çalışanları, veterinere haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen veteriner hekimler Özberk Aksar ve Berk Belli, köpeği muayene etti. Çekilen ultrasonda doğum yapması gerektiği saptanan köpek, ameliyata alındı. Köpeğin karnındaki 3 yavrusu, sağlıklı olarak dünyaya geldi. Doğumu gerçekleştiren Veteriner Hekim Özberk Aksar,  "Annenin köpeğin sağlık durumu iyi, tek sorun ise çocuklarını kabullenmiyor ve onları emzirmiyor. Şu anda mama ile yavruları besliyoruz. İnşallah anne bunu kabullenir" dedi.


Acil servis önüne gelen köpeğe veteriner doğum yaptırdı
Acil servis önüne gelen köpeğe veteriner doğum yaptırdı
Acil servis önüne gelen köpeğe veteriner doğum yaptırdı
Acil servis önüne gelen köpeğe veteriner doğum yaptırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ

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