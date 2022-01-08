Acil servis böyle karıştı...Güvenlik görevlisi hasta yakınına böyle kafa attı - Haberler
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Acil servis böyle karıştı...Güvenlik görevlisi hasta yakınına böyle kafa attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Acil servis böyle karıştı.

BURSA (İHA) - Acil servis böyle karıştı...Güvenlik görevlisi hasta yakınına böyle kafa attı

Hasta yakınıyla özel güvenlik görevlisi birbirine girdi

-Hasta yakınının özel güvenlik görevlisine küfür ettiği, iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

BURSA - Bursa'da hastanede yatan yakınını görmeye giden ve Covid tedbirlerini ihlal eden bir vatandaşla güvenlik görevlisi arasında çıkan kavgada özel güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı. O anlar bir başka hasta tarafından kaydedildi. Hasta yakınının özel güvenlik görevlisine küfür ettiği, iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay Bursa Yüksek İhtisas Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre hastanede yatan yakını ziyarete gelen bir kişi ile özel güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlisi ile zor kullanarak odadan çıkardığı genç arasında sözlü olarak başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Özel güvenlik ve genç birbirlerinin yakasına yapışarak tartaklamaya başladı. Diğer hastaların ve yakınlarının gözü önünde başlayan kavgada güvenlik görevlisi genç adama kafa attı. Burnuna darbe alan genç; aynı güvenlik görevlisi tarafından hastaneden dışarıya çıkarıldı. Diğer güvenlik görevlilerinin gelmesiyle kavga sonlandırıldı. Güvenlik görevlisinin hasta yakınına kafa attığı anlar bir başka hasta yakını tarafından saniye saniye kaydedildi. Darbe alan genç ise kanayan burnuna tampon yaparken, görevlilere "siz o adamın yukarıda yaptığı muameleyle aşağıda yaptığı muameleyi bilmiyorsunuz" diye konuştu.

Özel güvenlik görevlisi, hastanenin kurallarına uymayan ve ailesine sinkaflı küfürler savuran hasta yakını hakkında şikayetçi oldu.

Acil servis böyle karıştı...Güvenlik görevlisi hasta yakınına böyle kafa attı

Acil servis böyle karıştı...Güvenlik görevlisi hasta yakınına böyle kafa attı

Acil servis böyle karıştı...Güvenlik görevlisi hasta yakınına böyle kafa attı

Güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı, acil servis karıştı! O anlar kamerada

Güvenlik görevlisi hasta yakınına kafa attı, acil servis karıştı! O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın - Son Dakika Haberleri

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