Acil servis acemi kasaplarla doldu
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Acil servis acemi kasaplarla doldu

Acil servis acemi kasaplarla doldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Devlet Hastanesi Acil Servisi acemi kasaplarla doldu taştı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Devlet Hastanesi Acil Servisi acemi kasaplarla doldu taştı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü, kurbanlık hayvanların kesimine başlandı. Sabahın ilk saatlerinde başlayan kurban kesimi gün boyunca sürdü. Kurbanlık hayvanlarını kesmek isteyen bazı vatandaşlar soluğu hastanede aldı. Hastane acil girişi de acemi kasaplarla doldu taştı

Acemiliklerinin kurbanı oldular

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde Kurban Bayramı sebebiyle yoğunluk yaşandı. Bayram Namazı sonrası kurbanlık hayvanlarını kesmeye giden vatandaşlar acemiliklerinin kurbanı oldu. Kimisi kolunu keserken, kimisi durumu ufak sıyrıklarla atlattı. Öte yandan öğlen saatlerinde devlet hastanesinde acemi kasaplar yoğunluk yaşattı. İlk kez kurban kesen vatandaşların yanında uzun yıllar kasaplık yapan vatandaşlar da kurban kesiminde kendisini yaraladı. İlk tedavilerini devlet hastanesinde olan vatandaşlar tekrar kurbanlıklarının yanına gitti. - TEKİRDAĞ

Acil servis acemi kasaplarla doldu
Acil servis acemi kasaplarla doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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