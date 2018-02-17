Acil Satılık" Dolandırıcıları Son İşlerinde Yakalandı

"Acil Satılık" dolandırıcıları son işlerinde yakalandı

Kahramanmaraş ve çevre illerdeki araç ilanlarını takip ederek vatandaşları dolandıran 3 kişi, polis tarafından yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - İnternetten acil satılık araç ilanı vererek ağlarına düşürdükleri vatandaşları dolandıran 3 kişi, son işlerinde Kahramanmaraş polisi tarafından yakalandı. Şüpheliler, çevre illerden araç satışı yapan çok sayıda kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, internette satılık ilanı verilen araç sahiplerini noter satışı sonrası oyalayarak parayı vermeden kaçarak dolandıran şebekenin peşine düştü.

İddiaya göre, dolandırıcılar, bir internet sitesi üzerinden Mardin'deki acil satılık ilan başlıklı 47 plakalı minibüs için irtibata geçti. Şüpheliler, hedef araç sahibine Kahramanmaraş'ta market işlettiklerini ve işlerinin yoğunluğundan dolayı Mardin iline gidemeyeceklerini belirtti. Şüpheliler Metin A'dan minibüsü Kahramanmaraş'a getirmesini, getirdiği takdirde satmak istediği fiyata alabileceklerini, kendilerine acilen böyle bir araç gerektiğini belirtti. Bu yolla aracı Mardin'den Kahramanmaraş'a getirtmek isteyen şüpheliler, 500 lira kapora göndererek araç sahibinin tam olarak güvenini kazandı.

Dolandırıcılar, Osmaniye'den çıkarak Kahramanmaraş'a geldi. Mardin'den gelerek aracını satmak isteyen kişiyle Kahramanmaraş'ta buluştu ve minibüsün satışı için noter buluştu.

Noterde satış işlemini yaparak paranın iş yerinde olduğunu, beraber giderek parayı vereceklerini belirtti. Şahıslar noterde satış işlemlerini gerçekleştirdikten sonra hep birlikte noterden çıkarak Gaziantep çevre yoluna doğru yöneldi. Gaziantep yolu üzerinde aracı durdurarak araçtan ilk önce aracını satan kişinin inmesini sağladılar ve hızla kaçtılar. Araç devrini Uğur Y. üzerine yaptıran dolandırıcılar anlaşma fiyatı olan 44 bin lirayı da vermeden kaçtı.

Olayın ardından mağdur vatandaş dolandırıldığını anlayarak hemen polisi aradı durumu bildirdi. Kahramanmaraş polisi de seri şekilde hareket ederek, şehir giriş çıkışlarında plaka tanıma sistemini incelerek aracın kaçırıldığı istikameti belirledi. Polis, dolandırıcıları Nurdağ İlçesinde minibüsü bir galeriye satmaya çalışırlarken suçüstü yakaladı.

Yakalanan Uğur Y. (20), Ferhat K. ve Ali B. işledikleri suçu itiraf etti. Dolandırıcıların 2017 ve 2018 yıllarında çevre illerde 5 tane aracı yine aynı yöntemle dolandırdıkları ortaya çıktı. Şüpheliler hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.