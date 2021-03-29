Acil sağlık personeline 'Erişkin İleri Derece Yaşam Desteği' eğitimi verildi
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Acil sağlık personeline 'Erişkin İleri Derece Yaşam Desteği' eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Acil sağlık personeline 'Erişkin İleri Derece Yaşam Desteği' eğitimi verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları'nda görev yapan personele yönelik 'Erişkin İleri Yaşam Desteği' eğitimi verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları'nda görev yapan personele yönelik 'Erişkin İleri Yaşam Desteği' eğitimi verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler sürüyor. Sağlık personellerine hem teorik hem de uygulamalı olarak verilen eğitimlerle hizmet kalitesinin arttırılması planlanıyor. Eğitimler kapsamında, Aydın İl sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları'nda görev yapan personellere 'Erişkin İleri Yaşam Desteği' eğitimi verildi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri; Zeynep Afacan, Emre Serttaş, Seher Yaman, Ümmügül Esen ve Acil Tıp Teknisyeni Kilay Fidan tarafından verilen eğitime 14 personel katıldı. Sağlıkçılara, Acil Olgu Yönetimi, Arrest Yönetimi, Ritim Bozuklukları ve EKG, Periarrest Ritimlerin Yönetimi, Akut Koroner Sendrom ve Özel Durumlarda İleri Yaşam Desteği anlatıldı. - AYDIN

Acil sağlık personeline 'Erişkin İleri Derece Yaşam Desteği' eğitimi verildi
Acil sağlık personeline 'Erişkin İleri Derece Yaşam Desteği' eğitimi verildi
Acil sağlık personeline 'Erişkin İleri Derece Yaşam Desteği' eğitimi verildi
Acil sağlık personeline 'Erişkin İleri Derece Yaşam Desteği' eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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