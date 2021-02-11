Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Korkut, Karabük'teki 112 istasyonlarını ziyaret etti
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Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Korkut, Karabük'teki 112 istasyonlarını ziyaret etti

11.02.2021 20:41 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:44
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Korkut, Karabük'teki 112 istasyonlarını ziyaret etti

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut, Karabük 112 Başhekimliği ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarında incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut, Karabük 112 Başhekimliği ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarında incelemelerde bulundu.

Semih Korkut'a ve Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri İzleme Değerlendirme Daire Başkanı Şamil Kurgun da eşlik etti.

Korkut ve Kurgun ziyaretlerinde sağlık çalışanlarıyla bir süre sohbet etti.

İl Sağlık Müdürlüğünü de ziyaret eden Korkut, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'dan bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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