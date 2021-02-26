Acil Müzik konserleri Ferhat Göçer ile final yapıyor
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Acil Müzik konserleri Ferhat Göçer ile final yapıyor

26.02.2021 10:42 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:47
Acil Müzik konserleri Ferhat Göçer ile final yapıyor

Beyoğlu Belediyesi'nin salgın döneminde hayata geçirdiği Acil Müzik Konserlerinde pandemi döneminin sessiz kahramanları sağlık çalışanları ve Türkiye'nin önemli sanatçıları aynı sahnede bir araya geldi.

Beyoğlu Belediyesi'nin salgın döneminde hayata geçirdiği Acil Müzik Konserlerinde pandemi döneminin sessiz kahramanları sağlık çalışanları ve Türkiye'nin önemli sanatçıları aynı sahnede bir araya geldi.

Dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde mücadelenin sessiz kahramanlar Beyoğlu'nda unutulmadı. Beyoğlu Belediyesi, Kovid-19 salgınıyla özverili şekilde mücadele eden sağlık çalışanları ile müzik dünyasının önemli isimlerini hayata geçirdiği 'Acil Müzik' sahnesinde buluşturuyor. Çekimleri tarihi Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilen 'Acil Müzik' programı Ferhat Göçer ile final yapıyor. Ferhat Göçer  Aile Hekimi Esra Nur Kapukaya, Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Ali Doğan ve sağlık çalışanı Eylem Polat'la sahneye çıktı. Konser Bugün 20.00'de Beyoğlu Kültür Sanat Youtube kanalında sanatseverlerle buluşacak.

İlki Kasım ayında gerçekleştirilen Acil Müzik konserinde Eda Metin Özülkü, Aralıkta Ayfer Vardar, Ender Balkır, Ocak ayında ise Sevcan Orhan sağlık çalışanları ile birlikte sahne aldı.

"SANATÇI VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YAYINDA OLACAĞIZ"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek az olur. Sanatçılar bir toplumun olmazsa olmazı. Beyoğlu Belediyesi olarak bu dönemde sağlık çalışanlarımıza destek olmak 'Acil Müzik' adı altında bir program hayata geçirdik. Bu süreci dayanışmayla atlatmayı umut ediyorum. Beyoğlu Belediyesi olarak milletimizi sanatla buluşturmaya devam edeceğiz. Beyoğlu kültür sanat, turizm ve akademi ilçesidir. Belediye olarak sanatçı ve sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Acil Müzik konserleri Ferhat Göçer ile final yapıyor
Acil Müzik konserleri Ferhat Göçer ile final yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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