Acil Müdahele Timleri 7/24 görevde
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Acil Müdahele Timleri 7/24 görevde

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Acil Müdahele Timleri 7/24 görevde

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ali Kotan, kent genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara anında çözüm bulmak amacıyla kurulan Acil Müdahale Koordinasyon Birimi'nin çalışmalarını yerinde inceledi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ali Kotan, kent genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara anında çözüm bulmak amacıyla kurulan Acil Müdahale Koordinasyon Birimi'nin çalışmalarını yerinde inceledi. Birim müdürü ve sahada görevli personelden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Vekili Ali Kotan, "Kuşadası Belediyesi olarak bütün hizmetlerimizin odağında vatandaşlarımızın memnuniyeti var" dedi.

Kuşadası Belediyesi bünyesinde 01 Mart'ta kurulan Acil Müdahale Koordinasyon Birimi, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine gittikleri sorunlu bölgelerde olumsuzlukları anında çözmeye devam ediyor. Tam donanımlı 8 acil müdahale aracıyla, alanında uzman 18 personelin görev yaptığı birim, bugüne kadar Güvercin Masa, whatsapp hattı, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla oluşturulan 344 acil talebin 269'unu çözüme kavuşturdu. 23 talebi iş programına alan ekipler, 52 talebi ise takibe aldı.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ali Kotan, Acil Müdahale Koordinasyon Birimi'nin çalışmalarını yerinde inceledi. Cumhuriyet ve Ege mahallelerini dolaşan Başkan Vekili Ali Kotan, birim müdürü ve sahada görevli personelden müdahale edilen sorunlar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlar ile de bir süre sohbet edip taleplerini dinleyen Başkan Vekili Ali Kotan, daha sonra Şevki Hasırcı Meydanı'na geçerek doğal taş döşeme çalışmalarını inceledi.

"Sorunlar kısa sürede çözülüyor"

Göreve geldikleri günden bu yana vatandaşların memnuniyeti için proje ürettiklerini belirten Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ali Kotan, "Acil Müdahale ekiplerimiz, kentin dört bir yanında hiç durmadan çalışmaya devam ediyor. Sorunlar kısa sürede çözüme kavuşuyor. Hemşehrilerimizden de uygulamaya ilişkin olumlu tepkiler alıyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Acil Müdahele Timleri 7/24 görevde
Acil Müdahele Timleri 7/24 görevde
Acil Müdahele Timleri 7/24 görevde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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