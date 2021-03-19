Acil müdahale timleri görev başında

Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara anında çözüm bulmak amacıyla kurulan Acil Müdahale Koordinasyon Birimi, 10 günde kendilerine ulaştırılan 85 talebi çözüme kavuşturdu.

Yaşama geçirdiği vatandaş memnuniyeti odaklı hizmetlerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan Acil Müdahale Koordinasyon Birimi göreve hızlı başladı. Özel olarak tasarlanmış tam donanımlı 8 acil müdahale aracıyla, alanında uzman 18 personelin görev yaptığı birim 2-12 Mart tarihlerini kapsayan 10 günlük süre içerisinde 120 acil talebe yanıt verdi. Temizlik İşleri, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler müdürlükleri bünyesinde oluşturulan birim, vatandaşların Güvercin Masa, whatsapp hattı, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla oluşturduğu 120 talebi değerlendirerek müdahalede bulundu. Bu taleplerden 85'ini çözüme kavuşturan ekipler, 25 talebi iş programına aldı. Başka kurumlarla koordinasyon içerisinde çözüme kavuşturulacak olan 10 talep ise takibe alındı.

"Bozulan yol hemen düzeltildi"

Acil Müdahale Koordinasyon Birimi çatısı altında görev yapan ekipler, son olarak Cumhuriyet Mahallesi Kadir Kırhan Sokak'ta yüksek tonajlı bir kamyonun geçmesi nedeniyle bozulan yolda çalışma yaptı. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine vakit kaybetmeden söz konusu adrese varan üç kişilik uzman personel, kırılan kilit parke ve bordür taşlarını yenileriyle değiştirip, yolu düzeltti.

"Çok faydalı bir uygulama"

Sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan İsmail Bölük, "Çok faydalı bir uygulama. Projeyi hayata geçirdiği için Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e teşekkür ediyorum. Bu sayede özellikle kış aylarında meydana gelen bazı aksaklıklar kısa yoldan çözüme kavuşuyor" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı