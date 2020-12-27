Acil müdahale teknolojisine Türkiye liderlik edecek
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Acil müdahale teknolojisine Türkiye liderlik edecek

27.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:09
Acil müdahale teknolojisine Türkiye liderlik edecek

HAVELSAN koordinatörlüğünde geliştirilen teknoloji projesi, Avrupa Birliği'nin araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olan Horizon 2020 (Ufuk 2020) programı çerçevesinde önemli bir başarıya imza attı.

HAVELSAN koordinatörlüğünde geliştirilen teknoloji projesi, Avrupa Birliği'nin araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olan Horizon 2020 (Ufuk 2020) programı çerçevesinde önemli bir başarıya imza attı.

Alınan bilgiye göre, HAVELSAN'ın koordinatör olarak başvurduğu "Team Aware" projesi 15 tam puanla 92 proje arasından birinci olarak seçildi. "Team Aware" aynı zamanda program kapsamında Türkiye'nin koordinatörlüğünü yapacağı ilk proje oldu.

Team Aware, acil müdahale ekiplerini uzaktan takip eden, kapalı alanda yerlerini belirleyen, giyilebilir sensörler ve yapay zeka ile aktivitelerini tespit eden, giyilebilir kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (KBRN) sensörler, akustik sensörler, dronelar içeren bir sistem olacak. Drone görüntülerinden yangın/duman tespit edilmesi, binanın yapısal olarak riskinin belirlenmesini de kapsayacak.

5G ve taktik iletişim altyapısı sağlanarak toplanan veriler, gerçek zamanlı durumsal farkındalık resminin oluşturulmasını ve tüm acil müdahale ekibinin uzaktan takip edilmesini ve yönetilmesini sağlayacak.

Projede ortak olarak Fraunhofer, Thales gibi büyük kuruluşlarla birlikte 13 farklı ülkeden toplam 24 kurum (KOBİ, üniversite, son kullanıcılar gibi) yer alıyor. Süresi 36 ay olan proje için 7 milyon avroluk bütçe kullanılacak.

Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümleriyle dikkati çeken HAVELSAN projenin teknik ve idari koordinasyonunu yürütecek.

HAVELSAN ayrıca Vücut Hareket Analizi (BMA-Body Motion Analysis) sistemindeki giyilebilir sensörlerle acil müdahale ekibinin hareketlerini uzaktan takip ve yapay zekayla aktivitesini tespit etmek, yorgunluk tespiti yapmak, KBRN modülü ile kimyasal bir saldırının yayılımını modellemek gibi sorumluluklar üstlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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